Pallavolo maschile, entro metà giugno la Lega ratificherà il tutto

La Farmitalia Saturnia va verso la SuperLega, ovvero verso la massima serie nazionale di pallavolo maschile. La stagione 2023-2024 inizierà ufficialmente tra qualche giorno, entro la prima metà di giugno, quando la Lega Pallavolo Serie A ratificherà le procedure del trasferimento dei titoli sportivi. Dopo quella data si potrà parlare di effettivo ritorno nell’Olimpo del volley nazionale, tra le prime 12 squadre d’Italia. Un ritorno dopo 26 anni anni dall’ultima volta, dalla stagione 1996-1997 con la Pallavolo Catania.

Il club etneo – fresco di promozione sul campo in serie A2 – si sta organizzando. Dopo la richiesta della Lega, giunta praticamente all’indomani della vittoriosa finale dei play off di A3 con Casarano, la società siciliana ha valutato la possibilità di fare l’investimento per prendere parte alla SuperLega. Ed il presidente della Farmitalia Saturnia, Luigi Pulvirenti, ha parlato della situazione nella conferenza stampa allo Yachting Club di Catania.

Subentro a titolo gratuito, Pulvirenti “Aspettiamo fiduciosi”

Il massimo dirigente del club etneo racconta: “Sono stato contattato dalla Lega all’indomani della promozione in A2 e, a seguito della sopravvenuta indisponibilità della Tonno Callipo Volley Vibo Valentia, ci è stato proposto di subentrare a titolo gratuito. È importante sottolineare infatti che non stiamo acquistando un titolo, ma quando la procedura sarà finalizzata ci sarà un trasferimento a titolo gratuito. Con la Tonno Callipo abbiamo sottoscritto la dichiarazione congiunta inviata alla Lega. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento è il 6 giugno, da quel momento entro cinque giorni il cda dovrà ratificarle. Aspettiamo fiduciosi, perché abbiamo rispettato tutti i passaggi formali, comprese le pratiche di aumento del capitale sociale e per la fideiussione bancaria da depositare. Ci siamo mossi tempestivamente, dopo la richiesta di disponibilità arrivataci”.

“Ancora grazie alla squadra”, Kantor confermato in panchina

Nell’incontro con i giornalisti allo Yachting Club di Catania, Pulvirenti ha tenuto a ringraziare ancora i protagonisti della promozione sul campo in A2.

“Prima di tutto ancora grazie a squadra, staff tecnico e dirigenziale, che con il loro lavoro ci hanno permesso di conquistare la promozione in A2, fatto essenziale a seguito del quale ci è arrivata la richiesta per la disponibilità a partecipare alla Superlega. In attesa della ratifica del Cda della Lega possiamo già dire di avere confermato mister Waldo Kantor e di avere coach Giuseppe Bua nel ruolo di secondo allenatore. In squadra farà ingresso anche un’altra figura, quella del team manager, che verrà ricoperta da Cesare Gradi, già capitano della Saturnia nella stagione 2021-2022, quando centrammo per la prima volta la finale promozione in A2”.

“Superlega non era nel mirino”

“La Superlega non era il nostro sogno sportivo, ma quando è arrivata la possibilità abbiamo potuto sognare davvero grazie alla disponibilità di un imprenditore, Fabio Scaccia, che in 12 ore ha triplicato il suo investimento”, queste le parole di Pulvirenti confermate da Scaccia: “Tutto è iniziato l’anno scorso e in poche ore avevo deciso di sposare questo progetto, quest’anno di nuovo tutto è avvenuto velocemente e, ancora una volta, la decisione è arrivata grazie all’entusiasmo di Lorenzo, mio figlio, che segue con me questa avventura”.

Trantino “Amministrazione compiaciuta da sforzo umano e imprenditoriale”

Farmitalia Saturnia, come ha spiegato Pulvirenti, manterrà le sue radici che traggono forza fin dal 1965 dal comune di Aci Castello, da cui tutto è nato, con una vocazione però a diventare punto di riferimento per tutto il territorio, con il supporto dell’amministrazione comunale catanese come ha detto il neo sindaco di Catania, Trantino intervenuto all’evento. Queste le parole del primo cittadino etneo: “Un’amministrazione comunale non può che essere compiaciuta di questo sforzo imprenditoriale e umano non da poco che porterà Catania sul panorama nazionale, per questo non faremo mancare il nostro supporto”.

Un supporto che ribadisce Parisi: “Potremo confrontarci con squadre che fanno parte dell’Olimpo della Pallavolo e lo faremo con un grande gruppo che darà lustro alla città e al nostro palazzetto che può essere considerato uno dei più belli sul territorio italiano”.

La rinuncia di Vibo Valentia

La Lega Pallavolo serie A, dunque, ha ceduto il titolo di SuperLega al quale ha rinunciato la Callipo Vibo Valentia per “le criticità che caratterizzano lo scenario economico del Paese”, alla Farmitalia Saturnia Catania. Lo rende noto il presidente del club calabrese, Filippo Callipo.

“In questo momento difficile e delicato che ci ha portato alla decisione di non prendere parte al campionato di Superlega 2023-2024 – afferma in una nota – vogliamo mettere di nuovo al centro la passione per la pallavolo, che ci ha accompagnato per trent’anni raggiungendo risultati di rilievo. Così abbiamo deciso di cedere gratuitamente il titolo di SuperLega conquistato sul campo dalla Callipo Vibo Valentia, per dare la possibilità a un’altra squadra di poter competere nel massimo campionato di serie A maschile. Abbiamo quindi aperto subito un dialogo costruttivo con la Lega Pallavolo Serie A presentando istanza per la cessione dei diritti sportivi della Superlega, istanza che sarà sottoposta nei prossimi giorni al parere obbligatorio del Cda della Lega per approvazione finale; al tempo stesso abbiamo lasciato nelle sue mani la decisione di individuare la squadra che avrebbe raccolto il nostro titolo, cosa che è avvenuta con la Farmitalia Catania”.

Callipo prosegue: “Il comune obiettivo con la Lega Volley è quello di dare priorità e continuità al movimento, consentendo così di mantenere la prossima SuperLega a 12 squadre. Siamo felici di passare il testimone alla Farmitalia Catania, di fatto un club del nostro amato Sud, che dal canto nostro abbiamo sempre cercato di portare in alto, riuscendo a competere con le più blasonate squadre del Nord. Con la Farmitalia siamo altresì certi che proprio il Sud sarà ben rappresentato ai massimi livelli di volley maschile, tra l’altro da una piazza storica come quella di Catania, ricca di rinomate tradizioni pallavolistiche. L’occasione giunge dunque propizia per augurare un grande in bocca al ‘tonno’ al presidente Luigi Pulvirenti e a tutta la squadra siciliana per questa nuova avventura”.