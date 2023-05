Serie B, il match si gioca venerdì sera alle 20.30

Si avvicina sempre più la sfida decisiva tra Palermo e Brescia che si gioca al Renzo Barbera venerdì 19 maggio alle 20.30. E sale la febbre rosanero. Cresce di minuto in minuto il dato sulle presenze degli spettatori sugli spalti dell’impianto di viale del Fante. Per l’ultima giornata del campionato di serie B sono già sicuri della presenza quasi 24.000 spettatori come fa notare il club di viale del Fante attraverso i propri canali social.

Il dato cresce costantemente per il match decisivo che può consegnare ai rosanero l’accesso ai play off. Col Brescia una sorta di finale che se vinta darà certamente agli uomini di Eugenio Corini la qualificazione agli spareggi per la promozione in serie A. Brunori e compagni, infatti, sono ottavi con 48 punti ed hanno un vantaggio, sia pure risicato, di una lunghezza sulle inseguitrici Pisa, Reggina ed Ascoli. Per evitare calcoli scomodi o classifica avulsa, il Palermo deve vincere.

Si torna a respirare area di partite decisive e l’atmosfera ricorda quanto accaduto lo scorso anno quando i rosa – allora allenati da Silvio Baldini – centrarono l’impresa e conquistarono la serie B attraverso una esaltante cavalcata nei play off. Nelle quattro partite interne di quell’appendice post stagione regolare si registrò il tutto esaurito.

Si punta al record stagionale

A questa velocità è plausibile che le presenze allo stadio superino il record stagione registrato a febbraio per la sfida col Frosinone. A quel match che si concluse 1-1 contro la capolista (che ha vinto il campionato) con rete memorabile da prima del centrocampo di Valerio Verre per il momentaneo vantaggio dei rosanero e pareggio di Boloca nel finale, si presentarono in quasi 28.000. Per l’esattezza 27.846.

Il Brescia rischia la serie C, sarà partita vera

Ma non sarà una partita come le altre. Al Barbera arriva il Brescia che ad inizio stagione era data come una delle formazioni papabili per un posto ai play off. Sensazioni che erano state confermate con un avvio positivo poi 4 mesi di black out, panchine saltate e sconfitte a ripetizione. Poi la rinascita. Le Rondinelle sono diciassettesime con 39 punti, 3 in più del Perugia che attualmente sarebbe retrocessa direttamente in serie C assieme a Benevento e Spal già condannate da sabato scorso. Con un pareggio i lombardi eviterebbero la retrocessione diretta ma sarebbero costretti a disputare i play out. Con una vittoria potrebbero anche salvarsi (Cittadella e Cosenza permettendo). Le motivazioni, quindi, non mancheranno.

Maresca arbitra al Barbera

Fabio Maresca è stato designato per dirigere la partita tra Palermo e Brescia di venerdì 19 maggio. Il fischietto della sezione di Napoli è coadiuvato da Giallatini e Preti. Quarto uomo Monaldi. Al Var Ghersini, Tolfo assistente Avar.