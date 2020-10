Lo ha annunciato la stessa nuotatrice su Instagram

Un’altra campionessa dello sport positiva al coronavirus: la nuotatrice Federica Pellegrini.

Lo ha annunciato la stessa 32enne su Instagram, tramite una storia: «Ho appena ricevuto una brutta notizia, ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori e tornando a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola. Non sono più andata in piscina, ho fatto il tampone e l’esito è stato positivo. Sono positiva al covid».

«Mi dispiace un sacco perché lunedì dovevo partire per l’Isl a Budapest e cominciare a gareggiare, cosa di cui avevo bisogno e voglia di fare. Invece ovviamente non sarà così. Mi dispiace veramente tanto per tutto, avevo cominciato l’anno bene e mi sto allenando bene. Non so se ridere o piangere anche e ho pianto fino adesso cercheremo di prendere il lato positivo della cosa, anche se per adesso mi sfugge. Ora ci facciamo questi bei dieci giorni di quarantena a casa», ha aggiunto la campionessa.

È di oggi anche la notizia della positività al coronavirus del pilota Valentino Rossi che ha dato la notizia anche lui tramite Instagram: «Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene. Mi sentivo particolare debole e avevo una leggera febbre, quindi ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test. Il risultato del ‘test rapido Pcr’ è stato negativo, proprio come il test che avevo già fatto martedì. Ma il secondo, di cui mi è stato inviato il risultato alle 16 di questo pomeriggio, è stato purtroppo positivo».

Di due giorni fa, infine, la notizia della positività di Cristiano Ronaldo, il campione di calcio portoghese della Juventus.