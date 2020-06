Stasera, alle 21, in diretta sul Rai 1 e RaiPlay in streaming, ci sarà la finale di Coppa Italia tra Napoli (sorteggiata come squadra di casa) e Juventus. Si tratta del primo trofeo europeo assegnato dopo l’emergenza coronavirus.

Si sfideranno allo Stadio Olimpico, quindi, da un lato la squadra bianconera che proverà a vincere la sua 14esima Coppa Italia e dall’altro quella partenopea che ha voglia di mettere la sua sesta in bacheca.

L’ultima volta che la Juventus è andata in finale in Coppa Italia era il 9 maggio 2018, proprio contro Gennaro Gattuso, allora tecnico del Milan e sconfitto con il sonoro punteggio di 4 a 0. Il Napoli, invece, manca dalla finale dal 2014 quando la vinse con la Fiorentina con il punteggio di 3 a 1.

Per Maurizio Sarri stasera è anche l’occasione per vincere il primo trofeo in Italia, dopo la conquista dell’Europa League con il Chelsea. Per Gattuso, invece, sarebbe il primo in assoluto da allenatore.

La finale si giocherà a porte chiuse. Lo stadio Olimpico sarò diviso in tre aree in cui non saranno ammesse in totale più di 300 persone, squadre comprese.

In caso di parità nei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore. Le squadre, poi, potranno sostituire fino a cinque giocatori in campo in non più di tre sostituzioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa.

Arbitro dell’incontro è il signor Gianluca Rocchi di Roma.