Domani allo Sport Village di Tommaso Natale

Domani alle 15,30 kick off tra Eagles ed Elephants

Una sfida che vale il primo posto del girone A

Sfida a porte chiuse, ci sarà diretta Facebook

C’è aria di derby siciliano di football americano. Domani, con calcio di inizio alle 15,30, allo Sport Village di Tommaso Natale gli Eagles United Palermo riceveranno gli Elephants Catania per la nuova giornata del campionato nazionale Cif 9 di III Divisione Fidaf. Il match si giocherà a porte chiuse per le note disposizioni anti-Covid19.

Una sfida che vale la testa del girone

È un match che sa di spareggio e che vale il trono del girone A. Sia i rosanero che gli etnei cercano il bis in campionato. Entrambe, infatti, hanno avuto la meglio sugli Achei Crotone, l’altra formazione che milita nel mini girone a tre di questo torneo suddiviso in ben 10 piccoli gruppi. Entrambe puntano a concedere il bis.

Domenica scorsa, il team allenato da Manfredi Leone, ha battuto in trasferta gli Achei per 20-12 conquistando la prima storica vittoria in trasferta del club nato lo scorso anno dalle storiche squadre dei Cardinals e degli Sharks ed affiliato alla polisportiva virtuale che il Palermo Calcio ha voluto inaugurare.

Anche gli Elephants hanno avuto la meglio sui calabresi ma con un punteggio più vistoso dato l’eloquente 55-22 finale. La differenza punti, quindi, è in favore degli etnei. Facile prevedere che le difese avranno da lavorare molto su attacchi che sembrano dirompenti e pronti a dare spettacolo.

Rosanero pronti, match in diretta Facebook

In casa Palermo è tutto pronto, le disposizioni sanitarie di prevenzione obbligano a giocare la partita a porte chiuse, ma per dare a tutti modo di poter seguire la squadra o appassionarsi a questa disciplina l’incontro potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook degli Eagles United a questo indirizzo: https://www.facebook.com/eagutd). Kick Off, dunque, fissato per domenica 9 maggio alle ore 15.30 allo Sport Village di Tommaso Natale.

Un precedente amaro

Il derby tutto siciliano tra Eagles United ed Elephants torna dopo oltre un anno. Le due formazioni si incontrarono sempre allo Sport Village di Tommaso Natale a fine febbraio del 2020 nel match di esordio della scorsa stagione. Vinsero gli etnei per 16-6 ma quella fu la prima ed unica partita della stagione. La settimana successiva il campionato venne sospeso a causa della pandemia.