Altra tappa palermitano dello spot della scuderia di F1

La Red Bull Racing, scuderia austriaca di Formula 1, ha scelto Palermo per girare un spot di cui, al momento, si sa poco, a parte la location.

Dopo avere sfrecciato per il centro della città, con tanto di pit stop in piazza Bologni, la monoposto – che in campionato è guidata da Max Verstappen e Sergio Pérez – è stata avvistata a Mondello, la famosa località balneare cittadina.

Domani, martedì 22 giugno, dovrebbe esserci l’ultimo giorno di riprese al Foro Umberto I. Di conseguenza, l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere la ZTL dalle 8 alle 13 «e, comunque, fino a cessata esigenza».

A proposito, si segnalano alcuni mugugni dai residenti. Pare, infatti, che il Comune non abbia informato sul set a Mondello, creando qualche difficoltà soprattutto a chi vive nelle ville lungo la spiaggia.

Curiosità: nel 2018 ci fu un incontro tra il Palermo calcio e la Red Bull, proprio mentre Maurizio Zamparini si stava attivando per la cessione della società rosanero. L’incontro, però, si disse, avvenne solo per un interesse commerciale e promozionale.

A distanza di tre anni, però, ecco la Red Bull tornare nel capoluogo siciliano per uno spot ovviamente destinato a fare il giro del mondo. Segno che alla multinazionale austriaca Palermo piace e non poco…

VIDEO: