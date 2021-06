vista la chiusura di Foro Umberto I

Domani, sarà sospesa dalle ore 8 fino alle 13 la Ztl in centro a Palermo

La decisione vista la chiusura di Foro Umberto I per le riprese di un video di una auto di F1

La sospensione temporanea sarà valida fino a cessata esigenza

Intanto oggi la Red Bull di Formula 1 è stata a Mondello

E’ arriva nel fine settimana la Formula 1 e adesso la Ztl viene sospesa a Palermo tramite una ordinanza per consentire le riprese cinematografiche previste per domani, come avvenuto nei giorni scorsi al centro del Capoluogo.

Scatta la sospensione della Ztl centrale

In particolare, domani, martedì 22 giugno, sarà sospesa dalle ore 8 la Ztl centrale. La decisione è stata presa in considerazione della chiusura di Foro Umberto I per le riprese di uno spot di una auto di F1. La sospensione temporanea sarà valida fino alle ore 13 e comunque fino a cessata esigenza. L’Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Palermo.

Lo spettacolo della Red Bull nei giorni scorsi

Il rombo dei motori della monoposto, marchiata Red Bull, ha già svegliato il 19 giugno il centro storico della città ed è stato accolto dagli applausi della gente che si trovava per strada e che ha assistito alle accelerate e frenate del mezzo con grande entusiasmo. Tutti si sono chiesti subito il motivo del passaggio dell’auto in quello strano ‘circuito’. La vettura è protagonista di uno video girato da Red Bull a Palermo. Il set, allestito tra corso Vittorio Emanuele, i Quattro Canti e piazza Bologni, toccherà alcuni dei luoghi più belli e iconici della città, probabilmente anche Ballarò, Mondello e il Foro Italico.

Questa mattina la F1 a Mondello

Questa mattina, intanto, l’auto ha girato per le vie di Mondello. La borgata marinara di Palermo si è fermata per ammirare i passaggi dell’auto ma anche per il traffico. Fra la pedonalizzazione e le riprese, infatti, un vero e proprio tappeto dia muto ha bloccato tutte le vie di Mondello