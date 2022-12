Furia Ekipe Orizzonte in Champions, abbattute 21-4 le olandesi dello Zvl 1886

Edoardo Ullo di

10/12/2022

Vittoria a valanga per l’Ekipe Orizzonte che si impone 21-4 sulle olandesi dello Zvl 1886 nella seconda giornata del girone A di Len Champions League.

Un successo che permette alle campionesse d’Italia di affiancare a quota 4 le padrone di casa del Plebiscito Padova che hanno impattato 7-7 con le ungheresi del Dunaujvaros Vc, prime avversarie delle siciliane ieri. Domani a mezzogiorno la sfida decisiva tra le siciliane e le patavine per il passaggio ai quarti di finale. In agguato anche le ungheresi che giocheranno alle 10 con lo Zvl 1886.

Alle etnee potrebbe bastare anche un pari per passare il turno grazie alla differenza reti visto che ieri la Plebiscito ha battuto le olandesi con “solo” 8 reti di scarto, ma è impossibile fare calcoli. Nondimeno rossazzurre e venete si sono affrontate due settimane fa a Padova in campionato e vinsero le venete 13-11. Questa sfida rimane una delle più importanti nel panorama della pallanuoto femminile italiana con le squadre protagoniste delle ultime due finali scudetto vinte entrambe dalle catanesi.

Ekipe Orizzonte avanti di rigore

La prima frazione parte lenta ma l’Ekipe Orizzonte passa due volte su rigore. Segnano dai 5 metri Marletta e Williams. Halligan firma il 3-0 mentre a 12″ dalla fine Kammerman accorcia sul 3-1.

Nel secondo parziale le etnee cominciano a dilagare: Marletta, due volte Bettini, ed un nuovo penalty trasformato da Halligan mandano le squadre al riposo lungo sul 7-1.

Spettacolo pirotecnico rossazzurro nel finale

Non finisce qui: le olandesi segnano con Pauli, poi l’Ekipe si scatena e segna a ripetizione: Bettini, due volte Halligan, Viacava e Marletta portano il punteggio sul 12-2.

L’ultimo parziale è pirotecnico: le siciliane vanno a segno 9 volte (due con Leone, Longo e Bettini, una con Williams, Halligan e Palmieri). C’è spazio in questo oceano rossazzurro anche per i gol olandesi di Pauli (in superiorità) e De Keleer su rigore. Finisce qui: 21-4.

Bettini pensa al Padova “Chi vincerà passerà il turno”

Dafne Bettini, tra le protagoniste della goleada rossazzurra, parla della sfida di domani: “Oggi siamo state brave a reagire dopo la partita di ieri – sottolinea Dafne Bettini – che non è andata come avremmo voluto e nella quale avremmo dovuto imporre il nostro gioco. Toccava a noi decidere le sorti della gara contro il Dunaujvaros, ci eravamo preparate bene ma poi siamo state poco ciniche nel momento decisivo. La vittoria di oggi ci dà morale in vista della sfida di domani. Sappiamo bene che sarà uno scontro diretto e che chi vincerà tra noi e il Padova passerà il turno, andando ai quarti di finale”.

E prosegue: “Ovviamente conosciamo bene le nostre avversarie, che anche quest’anno abbiamo già affrontato due volte, l’ultima in campionato circa due settimane fa. Non vediamo l’ora di giocare questa partita, daremo il massimo”.

Ekipe Orizzonte – Zvl 1886, tabellino

Ekipe Orizzonte – Zvl 1886 21-4

Parziali 3-1; 4-0; 5-1; 9-2

Ekipe Orizzonte: Celona, Halligan 5, Grasso 1, Viacava 1, Gant, Bettini 5, Palmieri 1, Marletta 3, Gagliardi, Williams 2, Longo 1, Leone 2, Condorelli. Allenatore Martina Miceli.

Zvl 1886: Oosting, Kammerman 1, Roels, De Keller 1, Verhagen, Zwiers, Gras, Pauli 2, Terpstra, Van Veen, Van Der Meer, Joor, Van der Waal. Allenatore.

Arbitri: Ozerengin (Turchia) e Blaskovic (Croazia).