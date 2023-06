Fia Formula 3, aveva recuperato 10 posizioni, domenica 4 giugno Gara 2

Il cuore non basta. Ed una penalità rovina una rimonta che lo aveva portato dal diciottesimo posto della griglia di partenza all’ottava piazza. Tanto amaro in bocca per Gabriele Minì che a Barcellona nella Gara Sprint al Montmelò del quinto doppio appuntamento del campionato Fia Formula 3 si è reso protagonista di una prestazione di rilievo non suffragata dalla zona punti. Questo a causa di una penalità di 10” che, di fatto, vanifica una rimonta di ben 10 posizioni sugellata da alcuni sorpassi quasi poetici (a Goethe) ed al cardiopalma (a Barnard).

Dopo le difficili qualifiche del venerdì, infatti, che lo avevano costretto a partire dalla diciottesima posizione a causa di problemi di set-up e di un track limits che aveva cancellato il quinto tempo proprio allo scadere delle qualifiche, il giovanissimo pilota di Marineo mette la sua firma ad una gara importante.

Avvio eccellente

Il siciliano della Hitech Pulse-Eight parte dalla nona fila ma questo non gli impedisce di avere una partenza eccellente. Allo start, infatti, recupera quattro posizioni ed è già 14°. Poi Ido Cohen esce di pista ed entra la safety car che rimane per quattro giri. La ripartenza vede ancora Minì scatenato superare subito Taylor Barnard e nella tornata seguente anche Christian Mansell.

Ma la rimonta continua. Il marinese spinge e supera anche lo spagnolo Josep Martì (autore della pole position ieri in prova e che domenica 4 giugno partirà davanti a tutti nella Feature Race). Minì è bravo, infatti, a mettere sotto pressione lo spagnolo che al 12mo giro commette un errore andando un po’ lungo in una curva nel segmento del tracciato che precede il rettilineo del traguardo. A questo punto il siciliano è a ridosso della zona punti.

Intanto, il suo compagno di squadra Sebastian Montoya è vittima di una foratura e, quasi contemporaneamente, anche Dino Beganovic ha subito la stessa sorte. Questo porta Minì al nono posto.

Il contatto e la penalità

Il driver della Hitech Pulse-Eight continua a spingere ed in fondo al rettilineo ha un contatto con Mansell. Quest’ultimo va fuori, sulla ghiaia ed entra di nuovo in pista la safety car.

Mancano tre giri e la corsa riprende con Minì all’ottavo posto nonostante la forte botta accusata nel contatto con Mansell. Ma arriva la scure. Penalità di dieci secondi proprio per il contatto con il neozelandese. Rimonta vana e tanto amaro in bocca.

Domenica 4 giugno la Feature Race

Come avrebbe detto il grande Gino Bartali è tutto da rifare. Domenica 4 giugno alle 9.55 con diretta su Sky Sport e Now Tv la Feature Racing con Gabriele Minì ancora in partenza dalle retrovie, sempre dalla nona fila. Smaltita la delusione odierna, però, può succedere di tutto come è già accaduto oggi anche perché in palio ci sono ancora più punti pesanti per la classifica della prestigiosa serie.

Like this: Like Loading...