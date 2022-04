Ciclismo, si corre la Palma di Montechiaro-Caltanissetta di 152 km

Ieri il primo sprint in un percorso pianeggiante, oggi la seconda tappa caratterizzata dai saliscendi. Il Giro di Sicilia 2022 continua il suo viaggio itinerante attraverso l’isola. Si parte da Palma di Montechiaro per arrivare a Caltanissetta dopo 152 km.

Caccia alla maglia giallorossa di Malucelli

Matteo Malucelli, vincitore ieri della tappa inaugurale Milazzo-Bagheria di 199 km dopo un bello sprint ai danni di Matteo Moschetti e del palermitano Filippo Fiorelli, difende la maglia giallorossa da leader della classifica generale. Quella di ieri è stata la vittoria della liberazione per Malucelli che in occasione del Giro di Sicilia 2022 veste la maglia azzurra. Il velocista di Forlì è rimasto senza una squadra di club dopo che la Gazprom Rusvelo è stata escluda dalle competizioni internazionali Uci a causa della guerra tra Russia e Ucraina. Malucelli in questa stagione ha vinto la prima tappa del Tour di Antalya che si è corsa in Turchia lo scorso 10 febbraio.

Il Ct della Nazionale Italiana Daniele Bennati è venuto in soccorso ai ragazzi rimasti senza una squadra, senza stipendio e senza certezza alcuna. Ha dato loro, infatti, la possibilità di correre in maglia azzurra alcuni degli appuntamenti del calendario italiano. Oltre a Malucelli, infatti, non è un caso ci siano anche Alessandro Fedeli, ieri 4°, Giovanni Carboni, Christian Scaroni e Nicola Conci ad indossare la maglia della Nazionale. Sono tutti atleti che fino a qualche settimana fa erano portacolori della formazione russa Gazprom-Rusvelo.

Date le caratteristiche del tracciato odierno potrebbe essere una frazione favorevole ai passisti. O comunque ricca di strappi e sorprese. Se Damiano Caruso nella tappa pianeggiante di ieri si è già fatto vedere concludendo al quinto posto, già da oggi potrebbe iniziare a fare sul serio. Rimanendo sempre in attesa dei tratti in salita che attendono il gruppone soprattutto nella quarta ed ultima tappa di venerdì. Attesa anche per Vincenzo Nibali (ieri 37mo) naturalmente, vincitore della scorsa edizione.

Giro Di Sicilia 2022, le maglie e la classifica generale dopo la prima tappa

Maglia giallorossa, leader della classifica generale, Matteo Malucelli. Lo stesso velocista indossa la maglia ciclamino come primo nella classifica a punti. Stefano Grandin (Team Corratec) difende la maglia verde pistacchio. Alejandro Ropero Molina è in maglia bianca, leader della classifica giovani.

Top 5 classifica generale

Matteo Malucelli (Nazionale italiana) in 4h21’26” Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) in 4h21’30” Filippo Fiorelli (Bardani Csf Faizanè) in 4h21’32” Alejandro Ropero Molina (Eolo Kometa Cycling Team) in 4h21’33” Michael Balleri (Biesse-Carrera) in 4h21’35”.

Il percorso della seconda tappa Palma di Montechiaro-Caltanissetta

Una tappa impegnativa, attende i 129 iscritti al Giro di Sicilia 2022. La frazione è caratterizzata da un continuo saliscendi su strade ampie attraverso l’entroterra. Si contano solo tre veri attraversamenti cittadini: Mazzarino, Barrafranca ed Enna con le tipiche caratteristiche di dimensioni a volte ridotte.

Ad Enna, in vetta alla salita di ingresso cittadino è posto il Gran Premio della Montagna di giornata. Finale su strade larghe e ben asfaltate e arrivo in centro a Caltanissetta al termine di una breve risalita.

Ultimi 3 km leggermente a salire una volta lasciata la strada a scorrimento veloce in direzione del centro città. Questa avrà una pendenza molto dolce sotto il 2%. Rettilineo conclusivo ampio e asfaltato di circa 500m con arrivo nel centrale viale Regina Margherita. Potrebbe ancora esserci uno sprint spettacolare come quello di ieri.

Le limitazioni al traffico per il Giro di Sicilia 2022

Ad Agrigento sarà chiuso al transito a partire dalle 10 del mattino e fino a cessate esigenze, tutto il viale Leonardo Sciascia.

Tutti i residenti o coloro che provengono dalle vie che si affacciano sul lato destro del viale Leonardo Sciascia – direzione Palma di Montechiaro – dovranno proseguire su via dei Fiumi, viale Cannatello direzione San Leone e via Cavaleri Magazzeni. I residenti o coloro che provengono dalle vie che si affacciano sul lato sinistro del viale Leonardo Sciascia – direzione Agrigento – dovranno proseguire obbligatoriamente per via Eraclito con direzione verso la strada Mosella.

È inoltre obbligatorio a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o aree pubbliche e private di non immettersi nel percorso della gara, rispettando le indicazioni e le segnalazioni manuali degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione.

A Licata è vietato il transito veicolare in corrispondenza degli svincoli di immissione sulla strada statale 115, di tutte le strade di competenza comunale per oggi, 13 aprile, dalle 10 fino al termine della seconda tappa.

È, inoltre, vietato alle attività commerciali esistenti sul territorio comunale interessato dal percorso di gara la vendita di bibite e alcolici in bottiglia di vetro o in lattina per asporto. A differenza dell’anno passato, quest’anno, il Giro Ciclistico di Sicilia non passerà da Licata ma lambirà soltanto una parte del territorio comunale.