Ciclismo, la Realmonte-Piazza Armerina di 171 km può cambiare la classifica

Ancora saliscendi costanti protagonisti del Giro di Sicilia 2022. Si corre oggi la terza tappa che porta il serpentone da Realmonte a Piazza Armerina in una frazione impegnativa di 171 km.

Si rinnova il duello Caruso-Nibali

Il terzo segmento della corsa giallorossa organizzata da Rcs Sport con la Regione rinnova la sfida tutta siciliana tra Damiano Caruso, attuale leader della gara, e Vincenzo Nibali, vincitore della scorsa edizione.

Caruso ha trionfato nella tappa di ieri, la Palma di Montechiaro-Caltanissetta di 152 km, spuntandola allo sprint proprio sull’amico Nibali (Astana Qazaqstan). Un successo per l’azzurro, il quinto in carriera ed il primo nella sua Sicilia, che gli ha permesso di balzare in vetta alla classifica generale.

Per lo Squalo dello Stretto, invece, un buon secondo posto in vista delle giornate decisive del Giro di Sicilia 2022. I due in classifica generale sono separati da appena 4 secondi. Ieri potrebbe esserci stato un ideale passaggio di consegne relativa alla giallorossa. Ma tutto deve essere ancora scritto nelle prossime due frazioni.

Al Giro di Sicilia 2022, Pozzovivo è il terzo incomodo

Ma nella tappa odierna potrebbe concretizzarsi il detto “Tra i due litiganti il terzo gode”. Sul gradino più basso del podio staziona attualmente Domenico Pozzovivo che in classifica generale deve recuperare appena 6 secondi dal capoclassifica. L’alfiere della Intermarché-Wanty-Gobert è uno dei favoriti della vigilia e, a metà del cammino di questo Giro, non ha certamente tradito le attese. Ieri si è accontentato del podio di tappa che lo ha catapultato anche in quello della classifica generale. Oggi, chissà.

Tre secondi indietro in graduatoria troviamo un altro siciliano: il palermitano Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè) che dopo aver conquistato il terzo gradino del podio sul traguardo di Bagheria due giorni fa, ha resistito molto bene in una tappa complicata chiudendo all’ottavo posto a Caltanissetta.

Gli altri nella top ten

Dietro di lui, scalpitano gli altri. Il francese Kenny Elissonde, della Trek-Segafredo, è quinto con 10 secondi dalla leadership. Ma occhio anche agli azzurri Alessandro Fedeli ed a Nicola Conci (quest’ultimo maglia bianca, leader della classifica giovani): devono recuperare 13 secondi dalla vetta.

Stesso gap per i colombiani Jefferson Cepeda (Drone Hopper-Androni Giocattoli) ed Edgard Andreas Pinzon Villalba (Colombia Tierra de Atletas Gw Shimano). Lo stesso dicasi per Vincenzo Albanese (Eolo Kometa Cycling Team) che chiude la top ten.

Gli altri siciliani

Oltre ai tre siciliani in top ten, Damiano Caruso, Vincenzo Nibali e Filippo Fiorello, troviamo Antonio Nibali (Astana) al 23mo posto con 27 secondi di ritardo. Matteo Amella (Team Corretac) è molto più staccato nella generale col suo 98mo posto a 9 minuti e 33 secondi dalla maglia giallorossa.

Giro di Sicilia 2022, la terza tappa

La carovana del Giro di Sicilia 2022 partirà da Realmonte alle 11.05 per una tappa che si presenta molto mossa dal punto di vista altimetrico. Una frazione senza salite particolarmente impegnative, ma segnata da susseguirsi di salite e discese più o meno lunghe con due soli attraversamenti cittadini. A Naro (nell’Agrigentino) l’unico Gran Premio della Montagna di giornata. Primo attraversamento a Canicattì con carreggiate ristrette in alcuni tratti e secondo, più agevole, a Caltagirone in cima a una breve salita dove verrà assegnato il Traguardo Volante di giornata. Finale tutto leggermente a salire fino a Piazza Armerina.

Ultimi 3 km con una breve salita che porta all’abitato di Piazza Armerina (media 5%) per arrivare agli ultimi 1500 m praticamente rettilinei caratterizzati da due ondulazioni che portano agli ultimi 200 m in piano. Retta di arrivo larga e asfaltata.

Le ordinanze per il traffico a Realmonte

La partenza della terza tappa del Giro di Sicilia 2022 è al belvedere “Scala dei Turchi” a Realmonte. In virtù dell’evento sportivo sono state disposte alcune limitazioni al traffico veicolare.

Dalle 9 alle 11.30 (e fino a cessata necessità) la strada provinciale 68, nel tratto compreso tra il “Madison” fino al confine territoriale (Villa Romana) e fino al bivio di Lido Azzurro (Porto Empedocle), rimarrà chiusa alla auto ed ai pedoni.

Stesso discorso, ma dalle 8 alle 11, auto e passaggio pedonale off limits in via Miniera (tratto compreso tra Italkali ed incrocio con via D’Urso) via Piersanti Mattarella e via dello Sport.

Inoltre, le vie D’Urso, Autonomia Siciliana (tratto compreso tra via D’Urso e via Libertà), via Libertà (nell’incrocio con via Autonomia Siciliana e via Rina), via Rina (via Libertà e bivio Nord con la S.S.115), vigerà il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati.

I divieti e limitazioni a Piazza Armerina per il Giro di Sicilia 2022

Diversi divieti e modifiche alla viabilità di Piazza Armerina per il passaggio del serpentone del Giro di Sicilia. Il centro dell’Ennese ospiterà l’arrivo della terza tappa.

L’ordinanza della polizia locale del 28 del 12 aprile prevede quanto segue:

Aree di parcheggio riservate all’organizzazione dalle 15 del giorno 13 aprile fino alla fine della manifestazione e comunque sino all’ora in cui il responsabile dell’ordine pubblico non disporrà la riapertura del traffico:Via Gen. Muscarà, Via N. Bixio; via G. Lo Giudice, p.zza Falcone Borsellino, parcheggio scuola Falcone, via Gen. Ciancio (tra gli incroci con la via B. La Vaccara e la via Piave), parcheggio cimitero Bellia.

Divieto di transito veicolare e di sosta ambo i lati con rimozione forzata nel giorno 14 aprile 2022 dalle 6 e comunque da quando il responsabile dell’ordine pubblico ne disporrà la chiusura e sino alla fine della manifestazione e, comunque sino all’ora in cui il responsabile dell’ordine pubblico non disporrà la riapertura del traffico: Strada Statale 117 bis svincolo bivio Piazza Armerina Sud, via A. Manzoni, via Macchiavelli, via Carducci, via Libertà, via Mons. Sturzo, piazza Gen. Cascino, via Gen. Muscarà, piazza Sen. Marescalchi, via Gen. Ciancio, via N. Bixio, via Caltanissetta, via Chiarandà, piazza Boris Giuliano, via Chiarandà.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione ordinaria nel centro abitato, vengono imposte le seguenti prescrizioni: alle persone e ai veicoli circolanti lungo le vie laterali che si immettono nel percorso di gara viene concesso il solo transito di attraversamento regolato dalle forze dell’ordine fino a 60 minuti prima del passaggio dei ciclisti e comunque compatibilmente con il transito dei veicoli al seguito della corsa;

i veicoli che transitano nelle strade di adduzione al percorso di gara sono deviati, dove possibile, su itinerari alternativi o fermati in prossimità dell’immissione nelle vie interessate al fine di garantire le condizioni di sicurezza e il regolare svolgimento della gara; oltre alle segnalazioni delle Forze dell’Ordine gli utenti della strada devono rispettare le indicazioni dei volontari e del personale dell’organizzazione che coadiuvano gli organi competenti nel regolare il traffico.

Durante lo svolgimento della gara, le forze dell’Ordine sono state autorizzate a effettuare tutte le deviazioni necessarie per assicurare le migliori condizioni di circolazione nelle aree circostanti il campo di gara, nonché dirottare il traffico veicolare e pedonale. Il personale delle Forze dell’Ordine impegnato nella manifestazione potrà adottare ed attuare ulteriori limitazioni alla circolazione stradale atte a salvaguardare l’incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione. Sono esclusi dal divieto i veicoli al seguito della manifestazione, i mezzi di pronto soccorso e di pronto intervento qualora si rendano necessari interventi d’urgenza e previa intesa con gli organi di polizia stradale.

Quanto stabilito con la presente ordinanza verrà evidenziato in loco con apposita segnaletica stradale. I veicoli sorpresi nei siti interessati dai divieti potranno essere rimossi coattivamente a mezzo carro-attrezzi.