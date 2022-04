Ciclismo, 19 squadre si sfideranno dal 12 al 15 aprile

Meno di una settimana e sarà nuovamente Giro di Sicilia. Fervono i preparativi per l’edizione 2022 della corsa ciclistica organizzata da Rcs Sport con la collaborazione della Regione Siciliana. Dal 12 al 15 aprile diciannove team si sfideranno sulle strade dell’Isola nelle quattro tappe in programma. Tra queste anche la nazionale italiana.

Nibali a caccia del bis, c’è anche Caruso

Tutti a caccia di Vincenzo Nibali, vincitore della scorsa edizione. Lo Squalo dello Stretto sarà presente vestendo la maglia dell’Astana Qazaqstan. E proverà ad iscrivere il suo nome nell’albo d’oro della corsa per la seconda volta consecutiva. Nibali lo scorso 1 ottobre (con la maglia della Trek-Segafredo) si impose nell’ultima tappa a Mascalucia, vincendo nella sua Sicilia 73 anni dopo Francesco Patti, ultimo “profeta” in casa. Lo Squalo superò in classifica generale sullo spagnolo Alejandro Valverde (campione del mondo nel 2018) che aveva vinto la terza tappa ed era in maglia giallorossa.

La vittoria al Giro di Sicilia per Nibali è stata solo l’ultima perla di una carriera invidiabile che lo ha visto trionfare nelle tre grandi corse a tappe (Giro, Tour e Vuelta) oltre che del Lombardia ed alla Milano-Sanremo.

Dunque, tutti a caccia di Nibali. Annunciata anche la presenza del ragusano Damiano Caruso, secondo all’ultimo Giro d’Italia 2021, che correrà con la maglia della Nazionale guidata da Daniele Bennati. Con lui si ricompone la coppia siciliana che partecipò in maglia azzurra alla spedizione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Al via anche il campione del Mondo su strada Under 23 Filippo Baroncini, Domenico Pozzovivo e Chad Haga, vincitori di tappa al Giro d’Italia, Diego Rosa, Louis Meintjes, Andrii Ponomar, Benjamin King e Boy Van Poppel. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati tutti i partecipanti.

Le tappe del Giro di Sicilia 2022, antipasto del Giro d’Italia

Quattro tappe dal percorso variegato che metterà alla prova tutti gli specialisti del pedale: velocisti, passisti e scalatori. Per un totale di 662 km con complessivi 9.840 metri di dislivello. Un appuntamento importante per l’isola, un vero e proprio antipasto della Corsa Rosa. La Sicilia, infatti, quest’anno sarà anche protagonista con le prime due tappe su territorio italiano dopo la partenza del Giro d’Italia dall’Ungheria.

Per la precisione, il serpentone per la Maglia Rosa sarà in Sicilia il 10 maggio per la quarta tappa, la Avola-Etna (Rifugio Sapienza) di 166 km e l’11 maggio per la Catania-Messina di 172 km.

Si parte il 12 aprile con la Milazzo-Bagheria

La kermesse parte dalla Milazzo-Bagheria: tappa ondulata, costellata di curve e saliscendi. Si svolge interamente, a parte qualche chilometro all’inizio, sulla statale 113 che percorre la costa nord della Sicilia. Unica asperità la breve salita pedalabile a Tindari dopo soli trenta chilometri e lo strappetto di Termini Imerese in cima al quale verrà aggiudicato il traguardo volante di tappa. Finale molto veloce per la volata a gruppo compatto.

Gli ultimi tre chilometri della tappa lasciano la statale 113 per entrare in città a Bagheria. Si contano due curve ai 2400 m (sinistra-destra) che portano a un ampio curvone lungo quasi 1 km su strada molto ampia per arrivare all’ultima curva che immette nel rettilineo finale di 350 m su strada larga e asfaltata. Ultimi chilometri tutti in leggera ascesa con pendenza media dell’1.5%.

Palma di Montechiaro-Caltanissetta, seconda tappa – mercoledì 13 aprile

Tappa impegnativa, caratterizzata da un continuo saliscendi su strade ampie attraverso l’entroterra. Si contano solo tre veri attraversamenti cittadini: Mazzarino, Barrafranca ed Enna con le tipiche caratteristiche di dimensioni a volte ridotte. A Enna, in vetta alla salita di ingresso cittadino è posto il GPM di giornata. Finale su strade larghe e ben asfaltate e arrivo in centro a Caltanissetta al termine di una breve risalita.

Ultimi 3 km leggermente a salire una volta lasciata la strada a scorrimento veloce in direzione del centro città con pendenza molto dolce sotto il 2%.

Terza tappa, Realmonte-Piazza Armerina – giovedì 14 aprile

Il Giro di Sicilia 2022 proseguirà con una frazione molto mossa altimetricamente, senza salite particolarmente impegnative, ma segnata da susseguirsi di salite e discese più o meno lunghe con due soli attraversamenti cittadini. Primo attraversamento a Canicattì con carreggiate ristrette in alcuni tratti e secondo, più agevole, a Caltagirone in cima a una breve salita dove verrà assegnato il Traguardo Volante di giornata. Finale tutto leggermente a salire fino a Piazza Armerina.

Ultimi 3 km con una breve salita che porta all’abitato di Piazza Armerina (media 5%) per arrivare agli ultimi 1500 m praticamente rettilinei caratterizzati da due ondulazioni che portano agli ultimi 200 m in piano.

Quarta tappa, Regalna-Etna (Piano Provenzana) – venerdì 15 aprile

Tappa di alta montagna con poco respiro dopo metà corsa per l’ultima fatica del Giro di Sicilia 2022. Prima parte lungo la strada che contorna l’Etna collegando Biancavilla, Adrano, Bronte, Maletto e Randazzo. Qui la corsa sale lungo il vulcano per contornarlo più in quota sulla Sp. Quota Mille.

Discesa attraverso Linguaglossa (passaggio impegnativo) fino a Piedimonte Etneo dove comincia la prima salita “Superior” della tappa che porta a Contrada Giuliana. Discesa impegnativa attraverso Milo e Santa Venerina fino a Giarre. Dopo Mascali (TV di tappa) inizia la seconda ascesa a Contrada Giuliana diversa e leggermente più impegnativa della precedente. Dopo il GPM breve falsopiano a scendere prima della salita finale di 18 km a partire da Fornazzo.

La salita finale misura 18.0 km e sale sul versante Est dell’Etna seguendo un ritmico alternarsi di tornanti lungo colate di lava più o meno recenti. La pendenza media è del 6.0% tenendo conto che all’interno della salita è presente una breve discesa (dopo il bivio del Rifugio Citelli), ma gli ultimi 3 km presentano (a ridosso dei 2000 m) le medie maggiori (circa 9%) e il picco dell’11% a 1500 m dall’arrivo. Una degna chiusura per il Giro di Sicilia 2022.

Le maglie del Giro di Sicilia 2022

Saranno assegnate quattro maglie al Giro di Sicilia 2022. La più importante, naturalmente, è la Maglia Giallorossa di leader della classifica generale, sponsorizzata Regione Siciliana. Poi c’è maglia ciclamino, assegnata al leader della classifica a punti, dedicata al Made in Italy.

Presente anche la maglia verde pistacchio, leader del gran premio della montagna; sponsorizzata Enel green power. Chiude il lotto la maglia bianca, leader della classifica dei giovani (nati dopo il 01/01/1997), sponsorizzata ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo.

Le squadre presenti

Sono 19 le squadre invitate al Giro di Sicilia 2022: 3 UCI WorldTeams, 4 UCI ProTeams, 11 UCI Continental Teams e la Selezione Nazionale Italiana. Ogni formazione sarà composta da sette corridori.

Worldtour

Astana Qazaqstan Team; Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux e Trek – Segafredo.

Nazionali

Nazionale Italiana.

Professional

Bardiani Csf Faizane’; Drone Hopper – Androni Giocattoli; Eolo-Kometa Cycling Team e Human Powered Health.

Continental

Ef Education – Nippo Development Team; Biesse-Carrera; Colombia Tierra De Atletas Gw Shimano; Cycling Team Friuli Asd; D’amico Um Tools; Giotti Victoria Savini Due; Mg.K Vis Colors For Peace Vpm; Team Corratec; Team Qhubeka; Work Service – Vitalcare – Dynatek e Zalf Euromobil Fior.

Giro di Sicilia 2022, chiuse le scuole a Bagheria il 12 aprile

Per garantire lo svolgimento della prima tappa del Giro di Sicilia in sicurezza e per poter vivere la giornata di festa sportiva senza grandi disagi per il traffico l’amministrazione comunale ha messo in atto un piano d’organizzazione.

Il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, con l’ordinanza n. 9 del 4 aprile 2022, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nella città per la giornata del 12 aprile.

Il provvedimento viene preso al fine di limitare gli spostamenti dei cittadini e non creare traffico in città proprio nel momento in cui la carovana giungerà in città.

La chiusura delle scuole servirà anche ad agevolare gli studenti che volessero assistere al Giro.

Con la stessa ordinanza, sempre per il giorno 12 Aprile, viene istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07,00 alle 21,00 e comunque fino alla fine della manifestazione nelle seguenti vie:

Via Alcide de Gasperi, tratto compreso fra la via Roccaforte e via Diego D’Amico;

Via Roccaforte (tratto compreso tra la via Roma e la Piazza Garibaldi);

Via Roma (tratto compreso tra la via Diego D’Amico e la Via Roccaforte);

Via Ruggero Settimo;

Piazza Don Sturzo e Posteggio davanti Villa Valguarnera;

Via Sant’Ignazio di Loyola dalla SS 113 alla Via Consolare;

Via Papa Giovanni XXIII dalla Via Consolare fino alla Via Diego D’Amico;

Via Diego D’Amico;

Piazza Garibaldi.

E’ stato inoltre istituito il divieto di transito dalle ore 11:00 e fino alla fine della manifestazione nelle seguenti vie:

Via Sant’Ignazio di Loyola dalla SS 113 alla Via Consolare;

Via Papa Giovanni XXIII dalla Via Consolare fino alla Via Diego D’Amico;

Via Diego D’Amico;

Piazza Garibaldi.

L’amministrazione invita dunque i cittadini ad evitare, nelle ore della gara, di circolare con auto e motoveicoli nelle circostanti aree protagoniste della gara e a collaborare alla sicurezza degli atleti e al corretto svolgimento della manifestazione.

Quasi 7 milioni per manutenzione delle strade del Giro di Sicilia 2022

Effetto “collaterale” per il Giro di Sicilia 2022. Ammontano, infatti, a circa 7 milioni di euro (per l’esattezza 6,8 milioni) gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità secondaria di sei province siciliane, deliberati dal governo Musumeci per la kermesse ciclistica ripristinata nel 2019.

“Anche quest’anno – sottolinea il presidente Nello Musumeci – il governo regionale ha fatto la sua parte per sostenere e ospitare questa storica competizione che abbiamo voluto restituire ai siciliani e a tutti gli appassionati di ciclismo. Un evento di caratura internazionale, divenuto una certezza anche per l’impegno dell’assessore al Turismo Manlio Messina, che vedrà in corsa tanti campioni. Con tempi da record, grazie ai dipartimenti regionali competenti, stiamo ultimando gli interventi di manutenzione necessari ad offrire ai ciclisti un percorso degno e sicuro e, al contempo, restituire ai territori coinvolti arterie stradali più efficienti”.

“Giro di Sicilia è prestigiosa vetrina sportiva”

“Il Giro di Sicilia – aggiunge l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone – rappresenta una ulteriore occasione per porre la ritrovata efficienza della Regione nei lavori pubblici al servizio di una prestigiosa vetrina sportiva. Ancora una volta, sostituendosi o supportando enti come ex Province e Comuni, il governo Musumeci si occupa della manutenzione stradale, ripristinando pavimentazione e condizioni di sicurezza con l’impegno del Dipartimento tecnico regionale e degli uffici del Genio civile. Interventi che si sommano agli oltre 300 milioni investiti in quattro anni dalla Regione per risanare la viabilità provinciale dell’Isola”.

Il dettaglio dei fondi nelle varie Province

Di seguito, le somme per gli interventi di manutenzione viaria destinate ai territori interessati al passaggio della carovana del Giro di Sicilia:

Enna: 2,395 milioni di euro, in dettaglio: tratti della Sp 78 (1,36 milioni) e della Sp 49 (495mila euro) e alcune strade comunali a Barrafranca (540mila euro).

Agrigento: 1,38 milioni euro

Palermo: 1,65 milioni euro

Caltanissetta: 900 mila euro

Messina: 200 mila euro

Catania: 340 mila euro.