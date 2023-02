Pallamano femminile serie A1, al PalaCardella finisce 34-13 per le Arpie

Tutto facile per l’Handball Erice che davanti al pubblico amico del PalaCardella archivia la pratica Casalgrande Padana con un netto 34-13 nella quinta giornata di ritorno del campionato di serie A1 di pallamano femminile. La seconda vittoria consecutiva conferma le Arpie al terzo posto in piena zona play off con 24 punti. Le siciliane però si avvicinano alla seconda piazza occupata dal Pontinia che ha perso a Padova ed ha ceduto il primato alla Jomi Salerno vittoriosa Prato.

Una gara sempre gestita dalla formazione ericina, che ritrova così il successo casalingo, dopo le vittorie in Coppa Italia e sul campo di Ferrara. Una vittoria costruita dalla difesa, impenetrabile per l’offensiva delle ospiti. Tre le singole si registra l’ottimo esordio in neroverde di Valentina Terenziani, rientrata in forza all’Erice dopo un anno e mezzo.

Difesa impenetrabile per l’Handball Erice

Approccio importante per l’Handball Erice che si porta subito in vantaggio e non fa passare nulla in difesa. Questo costringe il tecnico ospite Agazzini a chiamare il time out dopo appena 7 minuti sul parziale di 6-0. La difesa delle padrone di casa è determinante per il punteggio: le ericine allungano ed al 18’ il parziale è di 11-2. Nel finale di frazione le reti di Pugliara e di Coppola, chiudono il primo tempo sul punteggio di 15 a 4 con le avversarie praticamente neutralizzate in attacco.

La ripresa del match vede ancora una volta Erice protagonista in campo con il punteggio di 22 a 8 (41’). Agazzani continua a registrare pesanti difficoltà offensive e chiama un minuto di sospensione al 46’ sul 24-9. Ma i miglioramenti non arrivano. Anzi. La difesa ed i contropiedi di Coppola e di Cozzi allungano il divario. Il tabellone luminoso dice che al 50’ il punteggio è di 27-9. Nel finale le neroverdi gestiscono senza patemi il match e vincono con il risultato finale di 34 a 13.

Handball Erice – Casalgrande Padana, il tabellino

Ac Life Style Erice – Casalgrande Padana 34-13

Primo tempo 15-4

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 7, Jovanovic 1, Benincasa, Losio 1, Landri, Cozzi 1, Iacovello (p), Basolu 1, Pugliara 4, Coppola 5, Ekoh 6, Gorbatsjova 4, Terenziani 3, Farisé, Ravasz 1. Allenatore: Margarida Conte.

Casalgrande Padana: Bonacini (p), Mangone 3, Giombetti 2, Franco 4, Furlanetto 1, Bordon (p), Artoni S., Rondoni 1, Artoni A., Orlandi 2, Mattioli. Allenatore: Marco Agazzani.

Arbitri: Agnese Venturella e Marilisa Sardisco.

Serie A1 femminile, la sesta giornata

Brixen Sudtirol – Cassano Magnago 24-23

Starmed Tms Merano – Securfox Ferrara 31-39

Mezzocorona – Alì Best Espresso Mestrino 26-35

Ac Life Style Erice – Casalgrande Padana 34-13

Cellini Padova – Cassa Rurale Pontinia 27-23

Tushe Prato – Jomi Salerno 21-42

La classifica, Handball Erice rimane terzo

Cambio della guardia al vertice della classifica della massima serie femminile. Jomi Salerno 29 punti; Cassa Rurale Pontinia 28; Ac Life Style Handball Erice 24; Brixen Sudtirol 23; Cellini Padova 19; Cassano Magnago 16; Casalgrande Padana e Securfox Ferrara 14; Tushe Prato 12; Alì Best Espresso Mestrino 6; Mezzocorona 5; Starmed Tms Teramo 2.

