Pallamano femminile serie A1, Arpie possono consolidare il terzo posto

A Cassano Magnago per confermarsi grande e, chissà, rafforzare la terza posizione in classifica. Questo l’obiettivo dell’Handball Erice che sabato 25 febbraio alle 18.30 sarà ospite della formazione lombarda per la sesta giornata di ritorno del campionato di serie A1 di pallamano femminile. La partita verrà trasmessa in diretta su Elevensports.it

Handball Erice a caccia della terza vittoria di fila

Le Arpie, infatti, sono a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle con Ferrara e Casalgrande Padana. Il successo servirebbe non solo per confermarsi al terzo posto ma al tempo stesso potrebbe rinforzare la posizione acquisita. A Pontinia, infatti, si gioca il big match tra le padrone di casa, appena detronizzate, e le campionesse d’Italia in carica del Brixen Suditol, quarte in classifica ad una sola lunghezza dalle siciliane.

Non sarà facile: il Cassano Magnago è sesto in classifica con 16 punti e nel turno precedente ha dato del filo da torcere proprio al Brixen. Per le lombarde, però, quella è stata la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con Casalgrande Padana. Le motivazioni, quindi, non mancheranno alla squadra di casa. Di contro una sconfitta delle laziali potrebbe rilanciare le ambizioni di secondo posto delle siciliane allenate da Margarida Conte fresche vincitrici della Coppa Italia.

Nel match di andata le Arpie non ebbero particolari problemi a superare il Cassano Magnagno col punteggio di 24-16 iniziando così una striscia di 6 vittorie consecutive.

Losio “Stiamo lavorando per consolidare punti di forza”

Giulia Losio, ala destra dell’Handball Erice presenta il prossimo match. “Ci aspetta una trasferta impegnativa in quanto il Cassano è un’ottima squadra da non sottovalutare assolutamente. In questa fase della stagione è riuscita a mettere in difficoltà tutte le squadre in alta classifica mostrando un buon gioco. Noi stiamo lavorando per continuare a migliorare il nostro gioco e, di partita in partita, consolidare tutti i nostri punti di forza. Le ultime nostre vittorie dimostrano che stiamo prendendo consapevolezza del nostro potenziale e desideriamo continuare a dimostrare sul campo di poter giocare fino alla fine”.

Serie A1 femminile, il programma della sesta di ritorno

Cassa Rurale Pontinia – Brixen Sudtirol, alle 17

Securfox Ferrara – Tushe Prato, alle 17.30

Jomi Salerno – Mezzocorona, alle 18.30

Alì Best Espresso Mestrino – Cellini Padova, alle 18.30

Cassano Magango – Ac Life Style Erice, alle 18.30

Casalgrande Padana – Starmed Tms Teramo, alle 18.30

La classifica aggiornata, Handball Erice terzo

Questa la graduatoria aggiornata. Jomi Salerno 29 punti; Cassa Rurale Pontinia 28; Handball Erice 24; Brixen Sudtirol 23; Cellini Padova 19; Cassano Magnago 16; Casalgrande Padana e Securfox Ferrara 14; Tushe Prato 12; Alì Best Espresso Mestrino 6; Mezzocorona 5; Starmed Tms Teramo 2.