Pallamano femminile serie A1, sabato 29 aprile chiude la regular season

A Padova per chiudere la stagione regolare al secondo posto e pensare ai play off scudetto. Questo l’obiettivo dell’Handball Erice che sabato 29 aprile alle 16.30 sarà in Veneto per l’ultima giornata del campionato di serie A1 di pallamano femminile. La partita del Pala Farfalle verrà trasmessa in streaming sulla piattaforma di Eleven Sports.

Un match non semplice per le Arpie: le padrone di casa sono quinte ed hanno in Vanessa Djiogap, a segno 144 volte in campionato e seconda nella classifica marcatori, come miglior freccia nel proprio arco. All’andata, comunque, vinse Erice 25-20.

Le neroverdi punteranno sulla solidità della difesa che con 465 reti al passivo nelle precedenti 22 giornate è la meno perforata di tutta la massima serie. Caratteristica che ha permesso al sette siciliano di vincere questa stagione una storica Coppa Italia.

Volata per il secondo posto

La squadra allenata da Margarida Conte, già da due giornate certa dei play off scudetto, è in lizza per la seconda posizione che darebbe un calendario meno arduo negli spareggi per il tricolore. Sia le siciliane che il Cassa Rurale Pontinia hanno raccolto 32 punti ma c’è anche il Brixen Sudtirol che può ambire alla piazza d’onore avendo un punto in meno.

Il Cassa Rurale Pontinia riceve alle 15 il Cassano Magnago, formazione solida ma che non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Le campionesse d’Italia del Brixen Suditrol, invece, faranno visita alla matricola Tushe Prato che andrà a disputare i play out per evitare la retrocessione in serie A2.

Serie A1, le partite del 22mo turno

Cassa Rurale Pontinia – Cassano Magnago alle 15

Cellini Padova – Ac Life Style Erice alle 16.30

Mezzocorona – Starmed Tms Teramo alle 18

Jomi Salerno – Securfox Ferrara alle 18.30

Alì Best Espresso Mestrino – Casalgrande Padana alle 18.30

Tushe Prato – Brixen Sudtirol alle 21

Classifica

Jomi Salerno 37 punti; Ac Life Style Erice e Cassa Rurale Pontinia 32; Brixen Sudtirol 31; Cellini Padova 25; Cassano Magnago 24; Casalgrande Padana e Securfox Ferrara 18; Tushe Prato 12; Mezzocorona 11; Alì Best Espresso Mestrino e Starmed Tms Teramo 6.