Pallamano femminile, serie A1, Arpie voglio volare alto

Torna in campo la serie A1 di pallamano femminile dopo la pausa azzurra per le qualificazioni ai Mondiali 2023. E torna l’Handball Erice che domani, sabato 12 novembre alle 18 (arbitri Passeri e Rinaldi e diretta su Elevensports.it), ospiterà al PalaCardella le campionesse d’Italia del Brixen Sudtirol per la settima giornata della massima serie rosa.

Una sfida di cartello quella di domani con le Arpie a quota 8 in classifica ed in zona play off grazie ad un bottino di 4 vittorie e due sconfitte. Inseguono, a sorpresa, le altoatesine a quota 6 ma con una partita in meno (il recupero con il Cellini Padova è previsto il 23 novembre).

Handball Erice non vuole fermarsi

La squadra siciliana non vuole fermarsi. Prima della pausa, infatti, le Arpie avevano superato piuttosto nettamente il Cassano Magnago per 24-16. Il sette allenato da Filiberto Kokuca cerca, dunque, il bis interno anche per sfruttare il doppio turno casalingo e continuare a volare nella zona play off, risultato che la scorsa stagione mancò ma che venne raggiunto nel campionato 2020-2021. Un ulteriore successo darebbe un forte segnale al campionato.

Le campionesse d’Italia hanno perso due volte, la prima il 24 settembre scorso a Casalgrande Padana (26-22), la seconda in casa col Pontinia (24-25) prima della pausa, il 22 ottobre scorso.

Mrkikj guida l’attacco delle Arpie

Le brissinesi, che viaggiano sulla media dei 29.4 gol subiti per partita, dovranno guardarsi dal braccio pericoloso di Savica Mrkikj, autrice fin qui di 45 reti. Il terzino sinistro macedone è terzo nella classifica marcatori dietro soltanto ad Osaheinye Iyamu Charity del Tushe Prato a segno 58 volte (più di un terzo totale della squadra che ha siglato 170 reti finora) ed Aurora Gislimberti, 51 gol.

Mrkikj si trova davanti di un gol rispetto ad Ilenia Furlanetto (Casalgrande Padana) mentre è partita molto a rilento Giada Babbo, capocannoniere la scorsa stagione, in forze al Brixen che ha realizzato al momento 25 reti.

Ma si conterà anche sulle parate di Chana Masson, portiere brasiliano che ha debuttato con l’Handball Erice e che nella sfida col Cassano Magnago ha neutralizzato anche due tiri dai sette metri.

Così nell’ultima sfida

L’ultimo scontro diretto risale allo scorso marzo era la settima di ritorno della massima serie e le future campionesse d’Italia si imposero 33-30 in casa. All’Handball Erice in quell’occasione non bastarono le 12 reti della Mrkikj. Le Arpie chiusero al sesto posto il campionato dopo una stagione ricca di alti e bassi anche a causa del covid e degli infortuni.