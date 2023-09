Pallavolo femminile serie B1, le dragonesse preparano la nuova stagione

Il Volley Terrasini ha iniziato gli allenamenti in vista della prossima stagione nel campionato di serie B1 di pallavolo femminile. La squadra allenta da Enzo D’Accardi ha dunque cominciato le proprie fatiche in piscina guidata dal preparatore Federico Vigliola.

Giambona ritorna al Volley Terrasini

Nel frattempo, è stato ufficializzato il ritorno di Federita Giambona che veste nuovamente la maglia delle Dragonesse dopo la parentesi in B2 con la Stefanese Volley. Schiacciatrice, 21 anni ed alta 1.81, è fatto i primi passi nel volley nella scuola di Enza Cataldo Acds Capacence nel settore giovanile dove ha conseguito diversi successi sia a livello provinciale che regionale.

Si aggiunge ad Alessia Ameri, Sharon Luzzi, Barbara Bacciottini, Fabiola Ruffa, Giorgia Cangialosi, Maria Laura Patti e Irene Amenta in un roster che continua a variare rispetto a quello della scorsa stagione.

A 16 anni esordisce in serie C con la Capacense, successivamente approda a Terrasini nella serie nazionale, dove ottiene un 6° posto il primo anno e la promozione in B1 la stagione successiva. Poi il ritorno a Capaci in serie C, dove si distingue per tutto il campionato come una delle migliori giocatrici del torneo. La scorsa stagione altra esperienza in B2 con la maglia sella Stefanese Volley.

Queste le parole della giovane schiacciatrice: “Sono veramente contenta di ritornare in una società così importante come Terrasini e di affrontare un campionato difficile come la B1. Spero di ripagare la fiducia del presidente Mancino e di poter dare il mio contributo per gli obiettivi della società”.

Martedì inizia preparazione preparazione alla Tensostatica mentre a fine mese è in programma un triangolare con Marsala ed Aragona. Si aspetta tuttavia l’ok della Lega che non dovrebbe tardare.

Il calendario del Volley Terrasini

Questo il calendario del girone E del campionato di serie B1 femminile 2023-2024.

1a giornata (andata 7 ottobre, ritorno 11 febbraio)

Riposo

2a giornata (andata 15 ottobre, ritorno 18 febbraio)

Zero5 Castellana Grotte – Volley Terrasini

3a giornata (21 ottobre, 25 febbraio)

Seap Sigel Marsala Trapani – Volley Terrasini

4a giornata (29 ottobre, 2 marzo)

Volley Terrasini – Lu.Vo Barattoli Arzano

5a giornata (4 novembre, 10 marzo)

Volley Academy Wekondor Catania – Volley Terrasini

6a giornata (12 novembre, 17 marzo)

Volley Terrasini – Pallavolo Crotone

7a giornata (18 novembre, 24 marzo)

Pantaleo Podio Fasano – Volley Terrasini

8a giornata (26 novembre, 6 aprile)

Volley Terrasini – Farmacia Schultze Messina

9a giornata (2 dicembre, 14 aprile)

Rgstampa Vuturavolley Teramo – Volley Terrasini

10a giornata (10 dicembre, 20 aprile)

Volley Terrasini – Olimpia San Salvatore Benevento

11a giornata (16 dicembre, 28 aprile)

Hub Ambiente Teams Catania – Volley Terrasini

12a giornata (14 gennaio, 5 maggio)

Volley Terrasini – Vipostore Francavilla

13a giornata (20 gennaio, 12 maggio)

Tenaglia Altino Chieti – Volley Terrasini.

Like this: Like Loading...