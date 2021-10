Il presidente rosanero spiega la situazione

Il presidente del Palermo Dario Mirri, in occasione della presentazione delle giornate del Fai in città che vede protagonista anche lo stadio Renzo Barbera, parla del futuro del club rosanero e sulla trattativa col fondo che tratta da mesi l’acquisto della società di viale del Fante. Un fondo che ha sede a Londra pronto ad investire 40 milioni nei prossimi quattro anni. Il massimo dirigente, pensa comunque al presente e dopo essere tornato dalla capitale inglese, oggi ha parlato in merito all’interesse dei possibili investitori.

Mirri “Interesse crescente verso Palermo”

“Rispetto ai mesi passati, gli investitori stanno guardando, finalmente, con interesse al Palermo – e sottolinea –. È chiaro che è un percorso che ritiene del tempo. Dico sempre che ci vuole del tempo per fare le cose bene. E voglio fare le cose per bene. Vogliamo trovare veri e propri investitori credono che il Palermo come lo credo io possa essere uno sviluppo, un volano. Ed aprire lo stadio al Fai dimostra che il Palermo non è solo una squadra di calcio ma è un progetto che ha ambizioni ulteriori”.

“Palermo capitale culturale”

Il massimo dirigente rosanero spiega il perché del crescente interesse per il club. “Interessa perché, comunque, rappresenta la quinta città italiana – osserva –. È chiaro che il gap è la stessa città il fatto che si faccia fatica a concretizzare gli investimenti. Ci sono limiti che la città purtroppo ha sotto gli occhi di tutti. C’è il sogno di tutti noi palermitani di far diventare Palermo quello che vorremmo, quello che è stato perché Palermo è stata capitale della Cultura e di tanti elementi valoriali. Il disegno, l’obiettivo, è quello di trovare investitori come noi che Palermo e la città diano queste opportunità”.

“Con zona bianca tifosi e squadra si riabbracciano”

Dario Mirri parla anche dell’importanza della presenza dei tifosi commentando il 3-0 sul Foggia che potrebbe rilanciare le ambizioni dei rosanero in ottica campionato: “Ora finalmente con la zona bianca che è arrivata anche in Sicilia, lo stadio – con un qualche bella giornata dal punto di vista climatico – possa consentire di abbracciare i tifosi e la squadra i tifosi. La squadra sta facendo bene, molto bene, in casa e sta faticando in trasferta proprio per l’assenza dello stadio, del nostro stadio, l’assenza dei tifosi che non conforta a sufficienza i giocatori che devono trovare internamente tra di loro le risorse per vincere fuori casa”.