Pallavolo femminile, nuovo arrivo dopo Angelova e Li Muli

Linda Troiano sarà il tecnico della Volley Palermo per la prossima stagione nel campionato nazionale di serie B2 di pallavolo femminile. Il club che recentemente ha acquisito il titolo sportivo da un club calabrese, continua a lavorare per essere pronta ai nastri di partenza.

Troiano, responsabile tecnico del club, ha già allenato in B2 nella prima esperienza della squadra nella stagione 2021-2022 facendo un’esperienza importante.

Queste le sue parole: “Sarà la mia seconda panchina in un campionato nazionale femminile. Dalla prima esperienza ho imparato che, facendo un investimento come quello dell’acquisto di un titolo, mantenere la categoria non può essere un fardello che grava su un gruppo giovane, almeno per la nostra realtà. Per questa ragione oggi abbiamo la necessità di costruire una squadra in cui lo zoccolo duro sia costituito da giocatrici che sappiano gestire un 24 pari”.

L’allenatrice palermitana prosegue: “Sicuramente anche la mia idea di pallavolo è cambiata rispetto a due anni fa. Per la prima volta non avrò come obiettivo soltanto la crescita delle giovani in prospettiva di un campionato under, ma punterò soprattutto sulla crescita tattica di squadra nonché sull’affiatamento del gruppo che spero ci possa portare dalle prime battute ad una serena salvezza”.

Flavia Pecora è della Volley Palermo

Dal mercato arriva un’altra conferma. Dopo le schiacciatrici Svetla Angelova e Marta Li Muli c’è la conferma della centrale Flavia Pecora. Palermitana, alta 1.80m, classe 2005, è reduce da una stagione piena di soddisfazioni con la salvezza in B1 conquistata col Terrasini giocando da titolare ed il 13esimo posto alle Finali Nazionali U18 giocate con la New Paradise VolleyPalermo & Pomaralva.

Gli anni precedenti alla Pomaralva con coach Luis Alvarez Centeno, seppur in categorie inferiori, sono risultati indispensabili per la sua crescita pallavolistica.

“Ho scelto di giocare alla Volley Palermo per diversi motivi – spiega – determinante per la mia scelta è stata sicuramente l’atmosfera di casa e famiglia che ho trovato la scorsa stagione. Sono sicura che la prossima andrà benissimo e che sarà un’occasione di crescita per tutte. Ho grosse aspettative per la stagione che sta per arrivare”.