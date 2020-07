L'argentino ha interrotto i negoziati per il rinnovo del contratto

Cristiano Ronaldo in Italia c’è già e dal 2018. Chissà se presto non potremmo assistere al duello con Lionel Messi anche in Serie A.

Sì, perché il capitano del Barcellona ha sospeso le trattative per il rinnovo del contratto con il club catalano e sarebbe pronto a lasciare la squadra alla scadenza dell’accordo, ovvero nel 2021.

A quanto pare al 33enne non è piaciuto che siano trapelate informazioni per cui parrebbe che l’argentino sia responsabile di quello che è successo all’interno del Barcellona, come il licenziamento dell’allenatore Ernesto Valverde. Inoltre, sarebbe frustrato per la mancanza di qualità della squadra.

Messi e papà Jorge avevano cominciato a discutere di rinnovare l’ultimo contratto con il club, firmato nel 2017, ma ora non desiderano più proseguire i negoziati.

Messi ha segnato il suo 700° gol in carriera martedì contro l’Atletico Madrid ma la partita è terminata 2-2 e il titolo spagnolo ora è sempre più lontano dopo la vittoria del Real Madrid con il Getafe per 1-0.

Si sa che l’Inter coltivi il sogno di portare Messi in Italia. E se questa fosse la volta buona?