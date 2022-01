In rosanero 108 partite e 2 gol

Il calcio palermitano e non solo piange la scomparsa di Giacomo Vianello. Fu stopper del Palermo per diverse stagioni negli anni ’70, tra il 1974 ed il 1977 giocando 108 partite e siglando 2 reti. Tutte in serie B. Con i rosa sfiorò la promozione in A nel 1974-75 col quinto posto a due punti dalla zona promozione.

Ha vestito anche le maglie di Ternana, Napoli ed Atalanta.

Vianello aveva 74 anni ed è scomparso dopo aver lottato lungamente contro una grave malattia. Era nato a Treporti, in Veneto, nel 1947, e divenne punto di riferimento del Palermo del presidente Renzo Barbera. Giocò nelle squadre allenate da Viciani, De Grandi, De Bellis e Veneranda.

Il messaggio dell’amico fraterno Franco Liguori

Ne ha dato la notizia il suo amico fraterno, Franco Liguori, tecnico di mille battaglie – anche sulla panchina rosanero ad inizio anni ’90 – su Facebook.

“Questa mattina il mio amico fraterno Giacomo Vianello ha lasciato questo mondo. Tutto potevo pensare ma che Giacomino dal fisico possente con una vitalità impressionante si arrendesse. Ha lottato per giorni e giorni. Giorgia, la figlia che gli è stata vicina giorno e notte mi diceva che il guerriero non voleva andarsene. Qualche giorno fa, ad una mia telefonata volli salutarlo, sentire la sua potente voce. Sollecitato dal mio saluto ha reagito pronunciando il mio nome e come ogni volta che ci sentivamo mi invitava a trovarlo come succedeva da anni. Quante camminate da casa al faro costeggiando la laguna quanti ricordi emergevano del nostro passato. Compagni di squadra prima e avversari poi ma amici fraterni sempre. Camminando camminando ci raccontavamo il fantastico passato trascorso insieme. Quante risate, quanti ricordi allietavano il nostro tragitto. Che entusiasmo nella sua voce. Ti ricordi Franco e intanto i chilometri passavano senza che ce ne accorgessimo. Caro amico mio anche in fin di vita hai pronunciato il mio nome. Ciao Franco dicesti. Ciao Giacomino amico mio ora sei andato a trovare I tuoi compagni di mille avventure. Quante cose avrete da raccontare e ricordare. Che la terra ti sia lieve”.

Il cordoglio del club rosanero

Il club rosanero si è unito al cordoglio ed ha divulgato una nota per ricordare la figura di Vianello. “Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia rosanero piangono la scomparsa di Giacomo Vianello, storico stopper rosanero dal 1974 al 1977. Un leader in campo, per sempre nella storia del nostro club”.