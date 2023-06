Basket femminile serie A1, le iblee completano il pacchetto delle lunghe

Ancora un nuovo arrivo alla Passalacqua Ragusa. Arriva, infatti, la giovane macedone di formazione italiana Matea Nikolic. Va a completare il pacchetto lunghe della squadra, edizione 2023-2024. E dovrebbe essere questo l’ultimo arrivo per la prossima annata sportiva.

Classe 2002, proveniente dalla Stella Azzurra Roma in A2, società storicamente tra i migliori settori giovanili in Italia, a dispetto della giovane età, ha già esperienza internazionale vantando presenze anche con la nazionale macedone senior.

Sicuramente una alternativa nelle rotazioni di coach Lino Lardo. Nell’ultima stagione Nikolic ha messo a segno 12 punti di media a gara, raccogliendo quasi 7 rimbalzi a partita, dispensando anche 1,5 assist di media.

Nikolic “Ragusa società con cultura e storia”

“Sono molto felice di potermi confrontare con un ambiente di livello come quello di Ragusa, per me che vengo da un campionato inferiore sarà interessante lavorare duro per adattarmi al ritmo e provare a togliermi anche qualche soddisfazione. Indossare la maglia di Ragusa mi emoziona positivamente, perché è una società con cultura e storia e quindi ambizione. So che non sarà facile ma sono pronta a mettermi in gioco. So inoltre che i tifosi sono tanto affezionati alla squadra e sarà un piacere giocare anche per loro e condividere momenti che sicuramente saranno indimenticabili”.

Con Jakubcova completato il quartetto di straniere

Il club ibleo pochi giorni fa ha completato il quartetto di straniere con Ivana Jakubcova che si aggiunge a Thomas, Chidom ed alla riconfermata Juskaite.

Ala-centro di 198 cm, slovacca, Jakubcova conosce il campionato italiano per avere militato per due stagioni tra le fila del Basket Le Mura Lucca, nel campionato 2019-2020 e nel 2020-2021. In particolare, nell’ultima stagione trascorsa in Italia, la giocatrice, classe 1994, ha viaggiato quasi in doppia doppia di media a gara, con 12 punti e 9 rimbalzi.

Nella stagione appena andata in archivio ha militato nella massima serie francese con la maglia dell’Angers, con cui ha disputato sia i playoff che le coppe europee. Jakubcova è inoltre nel giro della nazionale slovacca con cui lo scorso anno è stata impegnata nei campionati europei.

Gli altri arrivi

Silvia Pastrello è arrivata la scorsa settimana alla corte di Lino Lardo. La giovane ala, classe 2001, che andrà ad irrobustire il gruppo delle italiane, è reduce da due buone stagioni con la maglia di San Martino di Lupari e proprio contro Ragusa ha disputato una delle migliori partite di quest’anno, mettendo a segno 15 punti in 33 minuti di permanenza in campo (32, in quella partita, erano stati i punti della compagna di squadra Ilaria Milazzo, altro nuovo acquisto della formazione allenata da coach Lino Lardo). Poco più di 8, invece, i punti di media di Silvia nella stagione andata in archivio con 3,5 rimbalzi a gara. Una giocatrice giovane che ha ancora certamente buoni margini di miglioramento.

Nei giorni scorsi c’è stato un nuovo ritorno in casa biancoverde. Dopo Laura Spreafico ed Ilaria Milazzo, anche Maria Miccoli torna in biancoverde e farà parte del roster che comporrà la squadra ai nastri di partenza per l’edizione del campionato di serie A1 di basket femminile 2023-2024.

