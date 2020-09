Anche il campione francese è risultato positivo al Covid-19

Kylian Mbappé non calcherà il prato dello Stade de France contro la Croazia. A segno contro la Svezia, l’attaccante del Paris Saint-Germain è risultato positivo al Covid-19, come annunciato dlla Federcalcio francese.

L’attaccante, 21 anni, è stato allontanato dal gruppo e raggiungerà casa sua in serata. Prima di lui Steve Mandanda, portiere dell’Olympique Marsiglia, era rimasto in Francia dopo essere risultato positivo al coronavirus.

Mbappé è il settimo giocatore del PSG a risultare positivo dopo Neymar, Di Maria, Paredes, Navas, Icardi e Marquinhos. Mbappé dovrebbe saltare anche le prossime partite del PSG in programma questa settimana contro il Lens e contro il Marsiglia.

Il campione del mondo è, comunque, asintomatico e proprio oggi, a Telefoot, aveva chiesto rinforzi per la squadra: «Abbiamo bisogno di comprare giocatori, di una buona campagna acquisti. L’obiettivo è migliorare gli ultimi risultati. C’era un blocco, non riuscivamo a superare i quarti di Champions. Adesso abbiamo capito cosa non andava e dobbiamo continuare così», replicando così a Leonardo, direttore sportivo del PSG, che, invece, ha parlato di mercato «al risparmio».