Calcio a 5 serie A, giocato il recupero della quinta di ritorno

Continua il buon momento della Meta Catania. Gli etnei infatti impongono il pareggio per 3-3 alla capolista Napoli nel recupero della quinta giornata di ritorno del campionato di serie A di calcio a 5 che non si giocò a febbraio per l’allerta rossa meteo.

Si tratta del quarto risultato utile consecutivo che arriva dopo tre vittorie di fila. Dieci punti che hanno cambiato le prospettive degli etnei. I rossazzurri fino ad un mese fa erano quasi nel baratro, adesso, sono ad una lunghezza dall’ottava posizione e quindi dalla zona play off. Catania nona a quota 33, Real San Raffaele 34.

Derby del Sud equilibratissimo

Davanti ad oltre 2000 persone presenti al PalaCatania, il derby del sud non ha tradito le attese offrendo spettacolo e giocate di alta classe da ambo le parti. In tribuna anche il tecnico del Catania Ssd Giovanni Ferraro, fresco di promozione anticipata con i rossazzurri del calcio che ha riportato in serie C.

Finisce con la rete di Alonso sull’attacco finale dei rossazzurri a tre secondi dalla fine dopo il vantaggio beffa di Napoli a due minuti dal termine dopo l’espulsione di capitan Musumeci.

La formazione di Cipollini ha lottato mettendo in difficoltà Napoli per tutto il primo tempo: ritmo forsennato, aggressività, pazienza e gol. Gli etnei vanno in vantaggio grazie alla rasoiata di Facundo Fontanella e raddoppiano verso lo scadere del primo tempo con Pulvirenti abile a chiudere un’azione strappa applausi di Nelson Lutin.

Meta Catania padrona e tenuta al sicuro anche dalle parate di Tornatore, ma che nel finale subisce un rigore che riapre i giochi grazie alla rete di Salas.

Nella ripresa il Napoli pareggia e ribalta

Nella ripresa Napoli parte meglio e pesca il jolly del 2-2 con Rafihna. La Meta Catania Bricocity però non si scompone e torna a fare la partita contro la capolista Napoli. Musumeci e compagni mettono a dura prova Pietrangelo che compie interventi da vero numero uno chiudendo le conclusioni di Nelson Lutin, Alonso, Musumeci e Fontanella.

A tre minuti dal termine l’episodio chiave: l’arbitro estrae il secondo giallo ai danni di capitan Musumeci consegnando superiorità numerica a Napoli nei 180 secondi finali. I partenopei riescono a sfruttare l’occasione e si portano sopra 2-3 grazie a Mateus.

Il time out di Cipollini risultava però ancora decisivo come contro Pesaro e l’uomo di movimento disperato anche portava i frutti sperati e giusti a tre secondi dalla fine con Alonso che manda in estasi il PalaCatania regalando il meritato pareggio.

Si chiude 3-3 che deve dire tanto ad una Meta Catania che deve continuare a credere e premere sull’acceleratore della positività, dell’aggressività e del coraggio. Sabato 1 aprile nuova sfida ancora in casa, stavolta al Palanitta contro Sandro Abate Avellino

Meta Catania – Napoli Futsal, il tabellino

Meta Catania – Napoli Futsal 3-3

Primo tempo 2-1

Meta Catania: Tornatore, Alonso, Bocao, Fontanella, Musumeci, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Spellanzon, Lutin, Corallo, Dovara. Allenatore Cipollini.

Napoli Futsal: Pietrangelo, F. Perugino, Salas, Borruto, Mateus, De Luca, Rafinha, Franzese, Mancha, Honorio, De Simone, De Gennaro.

Marcatori: 11’05” p.t. Fontanella (M), 18’20” Pulvirenti (M), 19’45” rig. Salas (N), 2’45” s.t. Rafinha (N), 17,45 s.t. Mateus, 19’56 s.t. Alonso

Ammoniti: Mancha (N), Musumeci (M), De Simone (N), Pulvirenti (M), Tornatore (M), Bocao (M), Mateus (N)

Arbitri: Luca Petrillo (Catanzaro), Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme) Crono: Bartolomeo Burletti (Palermo).

La classifica aggiornata

La nuova classifica recita quanto segue: Napoli Futsal 50 punti; Feldi Eboli 49; Futsal Pescara 47; Came Dosson 45; Olimpus Roma 44; Sandro Abate 43; L84 39; Real San Giuseppe 34; Meta Catania 33; Fortitudo Pomezia e Ciampino Aniene 31, Italservice Pesaro 26; Petrarca 25; 360Gg Monastir 23; Nuova Comauto Pistoia 14; Città di Melilli 4.