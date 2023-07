Fia Formula 3, weekend in chiaroscuro per il marinese

Non dura nemmeno un giro la Feature Race di Gabriele Minì in Austria. Al Red Bull Ring, sede del sesto dei doppi appuntamenti del Fia Formula 3, il pilota di Marineo ha un contatto col compagno di squadra Luke Browning, dopo appena quattro curve.

Episodio che decide anzitempo le sorti della gara di Minì che, partito dalla sesta fila dopo aver firmato l’undicesimo tempo nelle qualifiche ufficiali del venerdì, ha subito la rottura dell’alettone e – con la monoposto inguidabile – finisce sulla ghiaia.

Si chiude con un bilancio agrodolce, quindi, il weekend sulla Stiria per il giovane alfiere della Hitech Pulse-Eight che comunque ha conquistato un importante podio grazie al secondo posto nella Sprint Race del sabato e 9 punti che fanno classifica e morale.

Vince O’Sullivan

Vince il britannico Zack O’Sullivan della Prema che fa un bel balzo in avanti nella classifica generale andando in terza posizione a quota 73. Al secondo posto il leader della serie iridata, Gabriel Bortoleto che va in fuga. Gradino più basso del podio per Caio Collet. A punti anche Franco Colapinto, Dino Beganovic (ora terzo nel Fia Formula 3).

Classifica F3, Minì scivola al quinto posto, Bortoleto in fuga

In classifica generale Gabriele Minì scende in quinta posizione rimanendo a quota 65 punti assieme a Paul Aron. Va in fuga il brasiliano Gabriel Bortoleto grazie al secondo posto. La sua costante presenza nella zona punti (per lui la nona gara consecutiva tra i primi dieci oltre a due vittorie nelle Feature Race a Sakhir e Melbourne ed il secondo posto odierno) sta facendo un solco importante. Sono infatti 111 i punti raccolti finora dal sudamericano con 36 lunghezze di vantaggio su Beganovic che ha 75 punti e che guida, di misura, il folto gruppo di inseguitori. O’Sullivan e Martì sono a quota 73, poi Minì ed Aron a 65.

Prossimo weekend a Silverstone

Non si ferma il circus del Fia Formula 3 che fa tappa sul velocissimo e storico circuito di Silverstone in Inghilterra per la settima tappa stagionale. Dal 7 al 9 luglio, infatti, nuovo atto della serie.

Foto: Pagina Facebook di Gabriele Minì