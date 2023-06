Fia Formula 3, il pilota marinese parte però dalla prima fila nella Sprint Race

Prove libere eccellenti, qualifiche che sarebbero potute andare meglio. Gabriele Minì ha conquistato l’undicesimo tempo sul tracciato del Red Bull Ring in Austria, teatro del sesto doppio appuntamento del campionato Fia Formula 3.

Si sperava di più dopo il terzo tempo nelle libere di questa mattina dietro soltanto a Gabriel Bortoleto ed a Taylor Barnard. Nel pomeriggio, il giovane driver marinese della Hitech Pulse-Eight non si è ripetuto e nel suo ultimo tentativo – quando era all’attacco per il miglior tempo – ha commesso un errore nella curva che lo portava sul traguardo perdendo la possibilità di migliorare il proprio cronometro.

Per lui 1’20”798 e sesta fila nella Feature Race di domenica. Un tempo non troppo distante dalla pole griffata Gregoire Saucy (ArtGp) che ha fermato il cronometro ad 1’20″457. Dino Beganovic (Prema) è secondo in 1’20”461. Subito dopo Gabriel Bortoleto (Trident), il leader del campionato. Ma è un tempo che lo costringerà a partire dalla sesta fila nella Feature Race della domenica.

Prestazione positiva

Rimane comunque positiva la prestazione di Gabriele Minì in una sessione caratterizzato da una pista trafficata e dai track limits visto che molti tempi sono stati annullati anche dopo la conclusione delle prove. A proposito di track limits, uno è stato fatale a Paul Aron che aveva realizzato il miglior tempo e la pole, poi cancellata per questa infrazione.

In prima fila nella Sprint Race

Il driver di Marineo tuttavia parte dalla prima fila nella Sprint Race di sabato 1 luglio che scatterà alle 10. Questo grazie all’inversione dei primi 12 nella griglia di partenza. Il siciliano punta a conquistare i primi punti stagionali in Gara 1. Finora, infatti, tutti i punti raccolti sono arrivati esclusivamente dalla Feature Race e dalla pole position (quella conquistata a Monte Carlo). L’imperativo è però tornare a fare punti e smuovere la classifica dopo il pesante doppio zero di Barcellona.

Domenica la Feature Race

Il programma prosegue domenica 2 luglio con la Sprint Race che inizierà alle 8.25. Gabriele Minì scatterà, ricordiamo, dalla sesta fila. Li servirà una vera impresa per inserirsi nella lotta per il podio e per il successo ma le rimonte sono impossibili. Minì si è reso autore di diversi sorpassi e di rimonte importanti poi svanite per penalizzazioni.

Tutte le sessioni si potranno seguire in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, mentre il sarà possibile seguire l’andamento in tempo reale (testuale) sul sito ufficiale della serie.