Oro a Casagrande, Alberti, Giordano e Linares, si chiude con la long distance

La Sicilia protagonista in casa, ai mondiali Windsurfer di Mondello. Quattro surfisti di casa ed un olandese, infatti, sono i nuovi campioni iridati della classe nella specialità course race.

Oggi, infatti, con l’ottava prova conclusa nel pomeriggio è calato il sipario sulle regate mentre domani ci sarà la chiusura con la spettacolare ed imponente regata di flotta con 350 partecipanti al via. La long distance, infatti, chiuderà il palinsesto della kermesse organizzata dal club Albaria

I campioni del mondo della course race

Nel riepilogo, i titoli sono andati a Marco Casagrande (club Albaria) nella categoria leggeri, all’olandese Stephan Van deb Berg, oro a Los Angeles 1984 (nella Sailboard), per la medio-leggeri, ad Alessandro Alberti (Clubino del Mare) tra i medio-pesanti, a Riccardo Giordano (Albaria) nella pesanti e alla marsalese Laura Linares (Roggero di Lauria) nella classifica femminile.

Il giovanissimo Aronica è sesto ma vince l’oro Under 15

Per i surfisti di casa da aggiungere la prestazione sorprendente del quattordicenne palermitano Blasco Aronica (Cv Sferracavallo), sesto assoluto tra i leggeri, ma vincitore della classifica under 15.

Marco Casagrande domina tra i leggeri

L’ultima regata di oggi, l’ottava del calendario, non ha modificato le classifiche, già consolidate dalle prove di ieri. Il palermitano Marco Casagrande con 7 primi posti su otto prove disputate nell’arco della competizione, era già sicuro dell’oro tra i pesi leggeri. L’alfiere dell’Albaria ha dominato lasciando agli altri la lotta per l’argento ed il bronzo.

Il romano Andrea Marchesi, grazie al terzo posto nella prova odierna, ha tenuto il secondo posto, dietro Casagrande resistendo al ritorno del francese Belot e dell’australiano Gourlay. Casagrande, poco prima della partenza dell’ultima prova ha parlato ai microfoni di Blogsicilia “E’ andata bene, mi ha aiutato l’allenamento con tutti i soci dell’Albaria”.

Van den Berg è oro tra i medio leggeri

Tra i medio leggeri ai mondiali Windsuerfer alle spalle dell’irraggiungibile Stephan Van den Berg (classe 1962). secondo nella prova conclusiva, il francese Delapierre ha operato il sorpasso sul toscano Alessandro Torzoni. Ottimo il recupero del palermitano Antonino Cangemi risalito sino alla quarta piazza. A quest’ultimo non è bastato vincere le ultime due regate in programma per arrivare al podio. Sesto posto assoluto, invece, per l’altro campione olimpico (a Sydney 2000) Christoph Sieber, classe ’71, nonostante un ginocchio malandato.

“Era importante stare tra vecchi amici – ha detto Sieber – e mi sono divertito. Qui è stupendo”.

Medio pesanti, Alberti vince su Ferrara e Zerrillo

Ha tentato fino all’ultimo, ma invano, Marco Ferrera (Albaria) l’ardua impresa di rimontare Alessandro Alberti, in ottima forma dopo il tricolore vinto a settembre a Vieste. Alberti è oro nei medio pesanti dominando la scena dopo essersi aggiudicato 7 regate su 8. Bronzo a Giuseppe Zerrillo.

Giordano controlla e porta a casa l’iride

Senza problemi Riccardo Giordano, due volte olimpico. Il vantaggio accumulato in precedenza lo ha tenuto al riparo dai ritorni dell’olandese Elfing e del francese Lacadre. A Giordano è bastato il terzo posto nella regata finale.

Laura Linares concede il bis

Dopo aver vinto l’oro slalom femminile ieri, La marsalese Laura Linares concede il bis nella course race ai mondiali Windsurfer. Ha spadroneggiato nel golfo di Mondello senza essere impensierita dalle più giovani avversarie, la sarda Roberta Piras e la junior romana Rachele Balini. Con quattro vittorie nelle prime prove, la marsalese del club Lauria ha ipotecato il titolo.

La campionessa del mondo ha sottolineato l’importanza della ripartenza con una competizione così grande in Sicilia. Queste le sue parole: “Felicissima di tornare a regatare con i miei ex compagni della nazionale. Dopo il Covid una edizione mondiale bellissima con il record di iscritti e partecipanti. Era importante ripartire ed è stato bellissimo. Palermo è come Marsala per me, è come stare a casa”

I mondiali Windsurfer verso la chiusura

Restano da assegnare ancora i titoli dello slalom maschile (nel tardo pomeriggio di oggi) e della regata lunga tra Mondello e Isola delle Femmine.

Con queste due prove si concluderà il 48° campionato del mondo della storica classe windsurfer, la più praticata in assoluto. Un evento con 350 atleti in gara di 25 nazioni che passerà alla storia per la grandezza dei numeri e anche per il fatto che alcuni circoli nautici palermitani assieme al capofila Albaria, hanno fatto rete. Dal Roggero di Lauria, al Clubino del Mare, alla Lega Navale Palermo con il supporto e la collaborazione della società Italo-Belga e infine con il sostegno del dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’assessorato Turismo della Regione Siciliana.