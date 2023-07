L'etiope due volte campione del mondo dei 5000 trionfa

Era lui l’osservato speciale ed ha rispettato i favori dei pronostici. L’etiope Muktar Edris, vince il Giro podistico internazionale di Castelbuono 2023 col tempo di 33’56”. Il campione mondiale dei 5000 metri nel 2017 a Londra e nel 2019 a Doha conquista un successo di spessore al termine di 10 giri come sempre combattuti.

Attacco decisivo nel finale

Edris ha fatto il suo attacco decisivo verso il finale di gare, dopo il nono dei dieci giri che hanno portato poi gli atleti al traguardo di piazza Margherita nel centro del paese madonita in provincia di Palermo. Per lui un arrivo a braccia alzate con un distacco consistente rispetto al più diretto inseguitore.

Nuovo successo africano al Giro di Castelbuono

Nuovo successo africano, dunque, alla Cursa di Sant’Anna, una delle gare su strada più antiche del mondo. Un dominio degli atleti africani che prosegue dal 1990 – salvo la parentesi 2007 quando si impose spagnolo José Manuel Martinez.

Quarto successo etiope a Castelbuono. In passato hanno trionfato Ibrahim Jeilan nel 2008, Tariku Bekele nel 2012 e Tadese Worku nel 2019. L’ultimo successo italiano rimane quello di Salvatore Bettiol che nel 1989 bissò il primo posto dell’anno precedente.

Zakayo secondo al foto-finish su Cairess

Al secondo posto il keniano Edward Zakayo (campione mondiale under 20 nel 2018 a Tampere sui 5000 metri) che ha fatto suo il duello spalla a spalla col britannico Emile Cairess. Per stabilire la piazza d’onore c’è stato bisogno del foto-finish.

Meucci migliore degli italiani

L’ex campione europeo della maratona (oro nel 2014 a Zurigo) Daniele Meucci. L’alfiere dell’Esercito, è stato il migliore degli italiani. Per lui una performance di sostanza.

Aouani generoso ma si spegne a metà gara

Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) è partito forte tenendo l’andatura ed andando anche in fuga. La sua azione è durata tre giri ma poi prima di metà gara è costretto a far passare gli specialisti degli altipiani. Per lui la quinta piazza dopo aver conquistato il secondo posto nella scorsa edizione.