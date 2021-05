Al posto di Rino Gattuso

Dopo l’addio all’Inter di Antonio Conte e il benvenuto a Simone Inzaghi, dopo l’esonero di Andrea Pirlo e il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus, c’è un’altra novità su una panchina di Serie A: il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Luciano Spalletti che, quindi, prende il posto di Rino Gattuso, andato alla Fiorentina.

Aurelio De Laurentis, presidente della squadra campana, su Twitter ha scritto: «Sono lieto di comunicare che Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dal prossimo primo luglio. Benvenuto Luciano, insieme faremo un grande lavoro».

Il 62enne toscano, quindi, torna in panchina dopo essere rimasto fuori nelle ultime due stagioni ma sotto contratto l’Inter, guidata per altrettante stagioni, raggiungendo entrambe le volte la qualificazione in Champions League.

Spalletti ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, conquistate con la Roma; due campionati russi, una coppa e una supercoppa nazionale con lo Zenit San Pietroburgo; una Coppa Italia di Serie C con l’Empoli, che ha portato e guidato nella massima serie.