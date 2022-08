Serie B, il centrale romeno si presenta

E’ uno dei volti nuovi del reparto difensivo del Palermo che è ritornato in serie B. Ionut Nedelcearu, centrale romeno è arrivato quasi in punta di piedi dal Crotone, formazione che ad inizio della scorsa stagione avrebbe dovuto lottare per il ritorno in serie A ma che poi è retrocessa in serie C.

Le sue prime uscite con la maglia rosanero sono state buone ed al centro della difesa, il neo-rosanero ha dato un senso di sicurezza in copertura e sulle palle alte. Oggi si è presentato allo stadio Renzo Barbera in vista, anche, della partita con l’Ascoli di sabato 27 agosto alle 20.45, terza giornata del campionato cadetto.

Nedelcearu “Qua un bel gruppo, voglio aiutare la squadra”

L’esperto centrale romeno ha voluto concentrarsi sulla nuova realtà, sulla piazza rosanero anche perché punta al riscatto dopo la sfortunata annata di Crotone.

“È stato un anno difficile – ha sottolineato – a Crotone ma è passato, non mi va di parlare del passato. Voglio parlare di Palermo e del futuro. Qua ho trovato un bel gruppo, una bella società, sto bene. Posso dimostrare e voglio giocare per aiutare la squadra. Sono stato vicino a molte squadre, non solo alla Roma. Qui con mister Corini giocheremo con quattro difensori, lo scorso anno a 5 e sono qui a disposizione per imparare”.

“Il mio obiettivo è l’Ascoli”

Nedelcearu ha poi risposto sugli obiettivi della squadra e personali. Queste le sue parole: “Il mio obiettivo è sabato, con l’Ascoli, vincere e fare più punti possibili nelle altre gare e vedere dove arriviamo. Ribadisco, il mio obiettivo personale è quello di fare bene ed aiutare la squadra. Sono a disposizione del mister. La squadra e la società hanno già espresso il loro traguardo, il mio è quello di migliorare”.

“A Palermo buon impatto con la città”

Il calciatore romeno ha continuato: “Abbiamo bisogno di tanti giocatori bravi perché la serie B è un campionato lungo è difficile. Impatto buono con la città, con lo stadio, sono contento di essere qui”.

“Buona partenza, qui a Palermo per ritornare in nazionale”

L’avvio in campionato con quattro punti in due partite è sicuramente positivo, i rosa sono all’inseguimento della coppia di testa formata da Frosinone e Cosenza, ma il 26enne ex Crotone non si scompone “Siamo partiti bene ma sono passate solo due giornate. Abbiamo bisogno di continuare così e di migliorare. Ma ancora non abbiamo fatto niente”.

E poi si rilancia per il ritorno da titolare nella nazionale romena: “Si, voglio ritornare titolare in Nazionale. Dopo la retrocessione non sono stato convocato ed è un mio orgoglio ritornare”.

“Il mio lavoro è evitare i gol”

Nedelcearu ha parlato del suo tipo di gioco, da difensore centrale. “Il mio lavoro è di non prendere gol, poi se riesco a segnare sono felice”.

Sull’intesa in difesa con Marconi: “Con lui c’è una buona intesa ma abbiamo bisogno di crescere e migliorare. Così come abbiamo fatto col Bari quando nella ripresa abbiamo lasciato loro un po’ di campo”.

Ed inoltre “Nastase lo conosco ma ho parlato solo con Puscas che è mio amico e mi ha detto due tre cose della città. Anche lui ha fatto molto bene qua”.