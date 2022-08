Serie B, la sfida si gioca al Renzo Barbera il 27 agosto alle 20.45

Si avvicina la sfida tra Palermo ed Ascoli, sfida valida per la terza giornata del campionato di serie B che si disputerà sabato 27 agosto alle 20.45 allo stadio Renzo Barbera.

Da mezzogiorno di domani, martedì 23 agosto, sarà possibile acquistare i biglietti per il match che vede di fronte i siciliani ed i marchigiani appaiati in graduatoria con 4 punti a testa. Potrebbero essere superate le 21.835 persone sugli spalti registrare nella partita inaugurale con il Perugia finita 2-0 per i rosanero,

Disponibilità dei biglietti e dove acquistarli

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 20.40 di sabato 27 agosto o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera ai seguenti orari: tutti i giorni dalle 9 alle 20. Sabato 27 agosto fino alle 14.30.

Palermo-Ascoli, prezzo dei biglietti settore per settore

Ecco i prezzi dei biglietti settore per settore. Si parte dai 15 ai 70 euro. Ci sono anche riduzioni per donne, Over 65 (nati entro il 31 dicembre 1957) e gli Under 18 (nati dall’1 gennaio 2005).

Curve 15 euro (ridotto 12)

Gradinata superiore 20 euro (ridotto 16)

Gradinata inferiore 25 euro (ridotto 20)

Tribuna laterale 35 euro (ridotto 28)

Tribuna centrale 50 euro (ridotto 40)

E tribuna centralissima 70 euro (ridotto 55).

Soleri fermo per una contusione al polpaccio

Edoardo Soleri ha iniziato il percorso fisioterapico del caso per curare un trauma contusivo al polpaccio destro rimediato nell’allenamento di rifinitura prima della sfida col Bari di venerdì scorso. Gli esami strumentali fatti oggi al reparto di radiologia del Policlinico hanno confermato la forte contusione edematosa. Ancora presto per conoscere i tempi di recupero dell’esterno offensivo rosanero.

Pareggi per Palermo ed Ascoli nel turno precedente

Nel turno precedente del campionato cadetto, sia i siciliani che i marchigiani hanno pareggiato. Il Palermo ha impattato a Bari 1-1 dopo essere passato in vantaggio con Valente è arrivato, infatti, il gol di Cheddira a metà ripresa. Dal canto suo, l’Ascoli ha pareggiato 1-1 con la Spal. Gondo su rigore ha sbloccato per i bianconeri marchigiani trasformando un calcio di rigore. Cinque minuti dopo Maistro ha trovato il pareggio. Ai bianconeri di Bucchi non è riuscito il bis della prima giornata quando avevano superato la Ternana per 2-1.