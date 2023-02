Serie B, ancora a parte Marconi e Valente

Sempre più vicina la sfida di campionato tra Palermo e Sudtirol che si giocherà a Bolzano sabato 25 febbraio alle 14 per la ventiseiesima giornata del campionato di serie B. Buone notizie per il tecnico dei rosanero Eugenio Corini: il difensore romeno Ionut Nedelcearu è tornato a lavorare in gruppo. Ad inizio settimana gli era stato diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio destro che, tuttavia, non ha interessato legamenti e menischi.

Uno dei perni del comparto difensivo del Palermo, quindi, va verso il suo recupero dopo l’infortunio subito ad inizio ripresa nella sfida col Frosinone. Starà poi all’ellenatore schierarlo in campo o meno. Ci sono i ballottaggi, tra Bettella e Oriuhela o anche il rientrante Mateju, nuovamente tra i convocabili dopo la squalifica di una giornata, che comporterebbe lo spostamento al centro di Graves.

Palermo si prepara per il Sudtirol

Nel frattempo è proseguita nel pomeriggio a Boccadifalco la preparazione del Palermo in vista dell’importante match in chiave play off tra le due matricole di questa serie B.

I rosanero allenati da Eugenio Corini hanno effettuato un lavoro di attivazione e sprint, sviluppi offensivi, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.

Ancora differenziato per Marconi e Valente

Lavoro differenziato programmato, invece, per Ivan Marconi e Nicola Valente. Per loro è il secondo giorno così. Anche ieri si erano allenati a parte.

Sale, l’attesa, invasione rosanero a Bolzano

Cresce l’attesa per questa sfida che vede contrapposte due delle quattro neopromosse dalla serie C. Il settore ospiti dello stadio Druso di Bolzano è praticamente esaurito. È attesa la presenza di circa 1.200 tifosi siciliani in arrivo da ogni parte d’Italia. Si potrebbero ripetere scene simili a quanto visto nei play off della scorsa stagione che sono valsi la promozione in serie B del Palermo. Sfida inedita al Druso tra siciliani ed altoatesini.

L’unico precedente è datato 1 ottobre 2022, si giocò al Renzo Barbera e, come in molti ricorderanno, la sfida si chiuse 1-0 in favore della formazione allenata da Pierpaolo Bisoli che espugnò l’impianto di viale del Fante grazie ad una rete di Odogwu favorita da una topica di Pigliacelli.

Da allora sono cambiate tante cose, il Palermo ha alzato il tiro mentre il Sudtirol non ha mai smesso di correre. Le due formazioni si separano da 5 lunghezze in favore dei padroni di casa. La classifica recita Sudtirol quarto con 40 punti, gli stessi del Bari che però vanta una migliore differenza reti. Il Palermo ne ha raccolti 35.

Sudtirol-Palermo, al Druso arbitra Fourneau

Francesco Fourneau di Roma, coadiuvato dagli assistenti di linea Tegoni e Laudato. Quarto uomo Renzi. Var Mass, assistente al Var Muto. Lo ha annunciato la Lega di serie B.

Ecco le date dei play off e dei play out

L’Assemblea di Lega Serie B a Milano ha deliberato le date di play off e play out oltre alla data di inizio del torneo della prossima stagione prevista per il 19 agosto 2023.

Playoff

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 26 maggio 2023 – (6ª vs 7ª)

Sabato 27 maggio 2023 – (5ª vs 8ª)

Semifinali (andata e ritorno)

Lunedì 29 maggio 2023 – (6ª o 7ª vs 3ª)

Martedì 30 maggio 2023 – (5ª o 8ª vs 4ª)

Venerdì 2 giugno 2023 – (3ª vs 6ª o 7ª)

Sabato 3 giugno 2023 – (4ª vs 5ª o 8ª)

Finale (andata e ritorno)

Giovedì 8 giugno 2023

Domenica 11 giugno 2023

Playout

Gara di andata Giovedì 25 maggio 2023 – (17ª vs 16ª)

Gara di ritorno Giovedì 1 giugno 2023 – (16ª vs 17ª).