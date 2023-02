Serie B, doppia seduta di allenamento

Continua la preparazione del Palermo in vista della sfida di sabato 25 febbraio di Bolzano sul campo del Sudtirol per il 26mo turno del campionato di serie B. I rosanero oggi hanno svolto una doppia seduta di allenamento.

Di mattina i rosanero hanno effettuato un circuit training in palestra, mentre di pomeriggio in campo un’attivazione con cambi di direzione, gioco di posizione, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.

Differenziato per tre

Lavoro differenziato programmato per Ivan Marconi, Ionut Nedelcearu e Nicola Valente. Il difensore romeno ieri ha avuto il responso dagli esami strumentali: trauma distorsivo al ginocchio destro che non interessa i legamenti né i menischi.

Il Palermo lavora sui rinnovi

Valente, Marconi e Broh sono prossimi al rinnovo in maglia rosanero. Le prestazioni parlano da sole. Il club ha avviato le trattative con gli agenti dei tre calciatori che a breve dovrebbero firmare per un altro anno. Le interlocuzioni tra le parti sono iniziate da un po’ e nei prossimi giorni potrebbero arrivare anche gli annunci ufficiali.

Tutti e tre i giocatori si sono ritagliati uno spazio importante in questa stagione. Marconi che ha avuto esperienze in serie B nella Cremonese tra il 2017 ed il 2019 senza però lasciare il segno, ha siglato tre reti in questa stagione. Con 7 punti fatturati grazie ai gol vittoria su Parma e Bari ed uno dei gol che ha permesso al Palermo di pareggiare a Perugia. Una bella rivincita a 33 anni.

Valente, invece, è un esordiente in serie B. A 31 anni e con 3 gol ed altrettanti assist può essere ritenuto uno dei giocatori più in vista dello scacchiere rosanero.

Broh, invece, non è più una sorpresa. Ritornato in estate dal Sudtirol – prossimo avversario dei rosanero – è stata la sorpresa a centrocampo con la sua corsa e dinamismo. Forza anche dei suoi 25 anni che gli danno grandi margini di miglioramento.

Verre nella Top XI settimanale della B

Valerio Verre, centrocampista del Palermo, autore del super gol da oltre centrocampo che ha permesso ai rosanero di portarsi momentaneamente in vantaggio sul Frosinone nel match di sabato scorso poi chiuso 1-1 è stato inserito dalla Lega di serie B nella top XI di giornata. Queste le motivazioni: Verre (Palermo) “quantità e qualità, è stato secondo tra i centrocampisti sia per occasioni create (quattro) che per contrasti (cinque)”.

Giusto ricordare come ci sia anche Gregorio Luperini, ex Palermo, grazie ai due gol fatti nel 3-0 dal suo Perugia al