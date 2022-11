Pallanuoto, Serie A1 maschile, gli obiettivi delle tre siciliane

L’Ortigia a Genova per non perdere la testa, il Telimar in casa col Bogliasco per la continuità e dimenticare le delusioni europee, la Nuoto Catania riceve l’Anzio Waterpolis per sbloccarsi. La quarta giornata del campionato nazionale di serie A1 maschile di pallanuoto che si giocherà domani, sabato 12 novembre, ha questi significati per le tre squadre siciliane.

Ortigia pronta per la trasferta di Genova

L’Ortigia è pronta per Genova, dove domani pomeriggio, alle 15, affronterà il Quinto (diretta streaming sul canale Youtube del club genovese). Gli uomini di Piccardo, primi a punteggio pieno assieme a Pro Recco, Brescia e Rari Nantes Savona, e ancora imbattuti in ogni competizione disputata in questo inizio di stagione, cercano la quarta vittoria consecutiva in campionato.

Davanti troveranno la formazione del tecnico Bittarello che, nella scorsa stagione, fece sudare i biancoverdi nella semifinale dei play off per il 5° posto.

I liguri si sono rinforzati, l’Ortigia cerca ulteriori conferme

I liguri si sono rafforzati, con l’arrivo di Massaro e Molina Rios dal Savona e con quello del giovane serbo Mijuskovic (classe 2002), ma in campionato non hanno ancora ingranato. Figari e compagni, infatti, dopo aver vinto la prima partita contro la Distretti Ecologici, hanno perso contro il più quotato Savona e poi contro l’Anzio.

Domani, però, contro l’Ortigia daranno il massimo ed è per questo che la squadra di Piccardo, apparsa un po’ stanca nell’ultima uscita contro Bologna, dovrà fare molta attenzione. I liguri, infatti, hanno qualità e possono mettere in difficoltà l’Ortigia, che deve rinunciare ancora all’infortunato Rossi, ma che ritrova finalmente Ciccio Cassia, rientrante dopo lo stop per l’intervento al ginocchio.

Piccardo non si fida del Genova “Quinto è un’ottima squadra”

Alla vigilia, il tecnico dell’Ortigia, Stefano Piccardo, presenta la sfida contro i genovesi: “Il Quinto è un’ottima squadra che si è rinforzata molto. Rispetto all’anno scorso, secondo me, ha fatto un ulteriore step di crescita. Contro di loro, nella passata stagione, abbiamo faticato tantissimo nella semifinale per l’accesso alla finale per il 5° posto, sia in casa sia, in parte, a Genova”.

L’allenatore prosegue parlando dei punti di forza del team ligure: “Anche quella di domani sarà una partita difficile, che dovremo affrontare con coesione, cercando di essere uniti in tutti i momenti del match, perché giocare lì è sempre difficile e perché loro hanno ottime individualità, come Figari e Molina, passando per Nora e per il nuovo straniero, che è un ragazzo che tira molto bene, e arrivando al portiere Massaro. Insomma, sono una squadra veramente interessante. Noi dovremo provare a perseguire quello che è il nostro gioco, cercando di essere il più orizzontali possibile e di fare delle scelte difensive intelligenti, perché loro ti portano spesso a difendere in maniera non ordinata e noi invece dobbiamo cercare di essere sempre ordinati contro il loro attacco”.

L’Ortigia, recupera Francesco Cassia anche se non al meglio

Piccardo fotografa la condizione dei suoi ragazzi e dà indicazioni importanti sulla formazione che scenderà in acqua domani pomeriggio ma annuncia la presenza di Francesco Cassia, anche se non al meglio. “Fisicamente – osserva – sarà un impegno molto probante, anche perché noi dovremo fare a meno di Rossi, che ritengo salterà sia questo sia il prossimo turno, nella speranza di riaverlo per la sfida contro Trieste. Nei tredici per Quinto ci sarà invece Ciccio Cassia, anche se non è ancora del tutto pronto, però ha cominciato a lavorare con noi e deve ritornare a respirare il clima delle partite importanti. Diciamo, quindi, che siamo in dodici, più Ciccio che fa l’esordio in questo campionato”.

Giribaldi “Stiamo bene, abbiamo lavorato moto”

A quasi 24 ore dal match, parla anche Lorenzo Giribaldi, giovane difensore dell’Ortigia che, in questa prima fase della stagione, si sta ritagliando uno spazio importante. “Stiamo molto bene sia mentalmente che fisicamente – sottolinea –. Questa settimana abbiamo lavorato molto per farci trovare pronti per la partita di domani. Il Quinto è un’ottima squadra e noi ci siamo preparati bene, in allenamento e poi studiandoli al video, per poterla affrontare al meglio. Credo che sarà una gara molto difensiva, nella quale dovremo difendere con ordine e attenzione e, allo stesso tempo, cercare di essere cinici in attacco. Noi siamo pronti”.

Il Telimar ospite il Bogliasco a porte chiuse in cerca di continuità

Il Telimar con i suoi sei punti in graduatoria è una delle inseguitrici, assieme a Trieste, del quartetto di cui fa parte anche l’Ortigia. Domani alla piscina Comunale di viale del Fante riceverà a porte chiuse il Bogliasco con fischio di inizio alle 15 ad arbitrare l’incontro saranno Arnaldo Petronilli e Riccardo D’Antoni.

Dopo aver metabolizzato l’eliminazione nella seconda fase a gironi della Len Euro Cup, la squadra allenata da Marco Baldineti ha ritrovato sé stessa battendo agevolmente in trasferta il Posillipo sabato scorso riscattandosi anche dalla batosta interna nel derby con l’Ortigia dominato dagli aretusei in lungo ed in largo.

La squadra palermitana si troverà di fronte i liguri che non hanno ancora ancora conquistato un punto avendo perso nelle tre giornate precedenti a Siracusa (19-5 con l’Ortigia), in casa col Posillipo di misura (9-10) e sabato scorso ancora tra le mura amiche col forte Brescia (4-15).

“La partita di sabato scorso – ammette l’allenatore Baldineti – aveva un’importanza fondamentale per noi. A prescindere dal risultato utile per la classifica, è servita soprattutto a fare morale, dopo gli incontri con Barcellona e Ortigia. Abbiamo, quindi, potuto lavorare bene in settimana”.

Palermitani ancora senza il capitano Lo Cascio

Orfani ancora del capitano, Francesco Lo Cascio che non ha del tutto recuperato dall’infortunio di Duisburg, in Len Euro Cup, per i siciliani, però, questa è stata forse la prima settimana di lavoro pieno dopo la riapertura delle due vasche del complesso di viale del Fante: “Ci siamo allenati tanto, abbiamo fatto tre doppi allenamenti, oltre che palestra. Sono contento di come i ragazzi si sono messi a disposizione – dice il tecnico –. È chiaro che non basta una settimana per assimilare tutto. Ci vuole un percorso più lungo, ma pian piano arriveremo”.

Il tecnico del Telimar “Bogliasco paga scotto salto categoria”

Quanto agli avversari di domani, si tratta di una neopromossa: “Il Bogliasco è una squadra composta da tre validi stranieri, oltre che da alcuni italiani che hanno già giocato in A1, come Guidaldi, che è un bravo giocatore – commenta Baldineti – e giovani interessanti, come Puccio e Prian. È una squadra che sta pagando, secondo me come tutte le squadre che salgono di categoria, lo scotto e la difficoltà di fare una campagna acquisti nei tempi. Non è facile muoversi sul mercato quando hai conquistato la promozione in estate. Hanno un gioco simile al nostro. Sarà una partita a specchio – prevede –. Quindi, dobbiamo mettere in chiaro le cose nei primi due tempi, non lasciandoli in partita”.

La Nuoto Catania riceve l’Anzio con l’imperativo di vincere

Torna in acqua anche la Nuoto Catania che domani, alle 16 alla piscina Scuderi del capoluogo etneo, riceverà la Anzio Waterpolis che all’esordio ha tenuto testa al Telimar perdendo in casa ma che poi ha raccolto quattro punti pareggiando a Bologna e vincendo di misura sabato scorso col Genova Quinto. Match verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dei rossazzurri a partire dalle 16.

La Nuoto Catania ha l’imperativo di reagire dopo le tre sconfitte consecutive di questo avvio di stagione. Fondamentale sbloccarsi e lasciare quota zero condivisa con Bogliasco e Salerno.

Il tecnico etneo Giuseppe Dato: “Domani incontriamo l’Anzio che ha dimostrato di essere un’ottima squadra ben allenata e dotata di ottime individualità. Noi in settimana abbiamo esaminato il nostro momento e individuato le criticità che non ci hanno permesso di esprimerci come avremmo voluto. Sappiamo di essere ad un bivio importante della stagione e, consci dell’importanza della posta in palio, daremo tutto”.

Alla vigilia del match l’attaccante Stevie Camilleri ha dichiarato: “Per noi è uno scontro diretto, dobbiamo puntare a fare punti. Sarà una battaglia, loro hanno dimostrato di essere una buona squadra, che gioca con tanta grinta e noi, a differenza della partita contro la Roma giocata alla Scuderi, dobbiamo affrontare i nostri avversari con forza e convinzione dal primo all’ultimo minuto!”.

La quarta giornata, c’è il big match tra Brescia e Pro Recco

Il palinsesto del quarto turno di andata della massima serie nazionale.

Classifica, Ortigia nel quartetto di testa

Questa la classifica dopo tre giornate: Rari Nantes Savona, Ortigia, Brescia, Pro Recco 9 punti; Telimar e Pallanuoto Trieste 6; Anzio Waterpolis 4; Iren Genova Quinto, Posillipo, Nuoto Roma 3, Bologna 1, Bogliasco, Nuoto Catania, Salerno 0.

In A2, la Waterpolo Palermo va a Roma

Dopo la prima vittoria in casa contro Ischia Marine, la matricola Waterpolo Palermo affronterà in trasferta domani alle 16.30 l’Olympic Roma per la seconda giornata di campionato della serie A2 maschile. Il sette romano, che ospiterà i palermitani al Foro Italico, è tra le più forti del girone Sud e punta alle zone alte della classifica. Forti dell’esperienza del proprio tecnico, la leggenda olimpica Mario Fiorillo, l’Olympic si è già imposta per 6-12 contro il Latina nel primo match del campionato e di certo non vorrà sfigurare all’esordio casalingo.

I palermitani di Malara sulla carta partono sfavoriti, ma con buona organizzazione difensiva e tanta cattiveria agonistica sotto porta, questo sette può far male a chiunque. Migliaccio e compagni conosco le difficoltà del match così come ha dichiarato ai nostri microfoni il mancino della Waterpolo Marco Ferlito: “Sarà una partita complicata ma non vogliamo mettere limiti alle nostre potenzialità”.

E continua: “L’Olympic ha delle individualità importanti e può tranquillamente puntare ai playoff ma noi, dal canto nostro, scenderemo in acqua per provare a dire la nostra. La vittoria di sabato ci ha dato consapevolezza e adesso che conosciamo il gusto della vittoria in Serie A2 non vogliamo più perdere l’abitudine!”.