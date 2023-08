Pallanuoto maschile serie A1, ecco il vide Tempesti

Vacanze finite per l’Ortigia. La squadra allenta da Stefano Piccardo ha iniziato gli allenamenti per preparare la stagione 2023-2024. Primo appuntamento per gli aretusei sarà il girone preliminare di Champions League che si disputa ad Oradea – in Romania – dall’8 al 10 settembre. Poi Coppa Italia ed il massimo campionato nazionale in partenza l’1 ottobre.

Arriva il vice Tempesti, ecco Calabresi

Il club biancoverde comunica anche un avvicendamento nella rosa dei portieri. Domenico Ruggiero non giocherà in biancoverde la prossima stagione ma andrà in prestito al Crotone. Il giocare ha espresso il desiderio di accumulare esperienza e di giocare di più, cosa che potrà fare in A2 con la squadra della sua città. Ruggiero, che tra una settimana sarà impegnato nella Final Four scudetto Under 20, continuerà comunque a svolgere i suoi allenamenti a Siracusa.

Al suo posto, come secondo di Tempesti, è arrivato Giacomo Calabresi, che nella scorsa stagione ha militato in A2 con la Plebiscito Padova.

Chi è Giacomo Calabresi

Classe 2001, con esperienza nelle giovanili del Quinto e poi appunto a Padova, Calabresi compie così l’agognato salto in A1. Ecco le sue prime parole da atleta dell’Ortigia, al termine del primo allenamento: “Sono contentissimo di approdare finalmente in Serie A1 e di entrare a far parte di questo gruppo che, come ho già avuto modo di constatare, è fantastico, affiatato e ambizioso. Soprattutto sono molto felice di essere guidato da due mostri sacri come Tempesti e Volarevic e da un allenatore preparato come mister Piccardo”.

Preliminari Champions con Vouliagmeni, Oradea e Primorje Rijeka

I greci del Vouliagmeni, i romeni e padroni di casa dell’Oradea ed i croati del Primorje Rijeka. Questi gli avversari dell’Ortigia nel girone C dei preliminari di Len Champions League di pallanuoto maschile scelti dall’urna di Manisa, in Turchia.

Il raggruppamento, come già accennato, si giocherà ad Oradea in Romania dall’8 al 10 settembre e mette in palio un posto per i gironi della competizione continentale. Le altre andranno ai gruppi di qualificazione di Len Euro Cup.

L’Ortigia torna nella città romena ad oltre 3 anni e mezzo di distanza dalla storica semifinale di Len Euro Cup vinta e che diede la qualificazione alla finalissima di quella stagione che non venne, però, disputata, per l’esplosione della prima ondata di Covid. Ricordi agro-dolci, quindi, per gli aretusei che tra meno di un mese cercheranno la storica qualificazione al “tabellone principale”. Sarà quindi un’altra storia.