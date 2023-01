Pallanuoto maschile serie A1, si chiude il girone di andata

Ortigia in trasferta a Posillipo per mantenere la terza posizione, Telimar in casa col Savona per un match decisivo in chiave Europa che mette in palio il quinto posto, Nuoto Catania riceve il Salerno in una sfida salvezza che si preannuncia calda.

Giro di boa per le tre siciliane che chiudono il girone di andata della massima serie nazionale di pallanuoto maschile con impegni importanti per i relativi obiettivi.

L’Ortigia vuole virare al terzo posto

Trasferta campana per l’Ortigia che dopo il ko interno col Brescia di mercoledì, torna nuovamente in acqua per chiudere il girone di andata. Gli aretusei sono terzi a quota 27 affiancati al Trieste e domani, sabato 21 gennaio alle 15 (diretta streaming sulla pagina Facebook dei campani), saranno ospiti del Posillipo che naviga nei bassi fondi della classifica. In caso di successo, i biancoverdi siciliani potrebbero virare da soli al terzo posto: Trieste fa visita alla corazzata Brescia.

Non inganni, però, il divario numerico tra le due formazioni. Il Posillipo, terzultimo in graduatoria con punti raccolti nelle precedenti 12 partite, è reduce dall’ottimo pareggio intero col Savona e dalla vittoria ad Anzio che in due giornate hanno di fatto raddoppiato il loro bottino in campionato. Certamente i padroni di casa proveranno a sfruttare il loro momento positivo.

L’Ortigia, dal canto suo, non vive un momento semplice. Questo a causa dei problemi di allenamento e dei tanti giocatori alle prese, a turno, con febbre e bronchite. Già la gara contro il Brescia, il tecnico Stefano Piccardo avrebbe voluto giocarla con la sua squadra in piena forma, anche se va sottolineato che, al di là di qualche errore commesso dai suoi, legato anche alle condizioni di alcuni giocatori scesi in acqua stringendo i denti, buona parte del merito va ai bresciani, che hanno giocato una grandissima partita ed hanno sfruttato da grande squadra tutto il possibile.

Ancora una volta, anche a Napoli, bisogna fare i conti con acciacchi e infortuni, ma di sicuro, chiunque giocherà darà il massimo per provare a vincere una partita sempre ricca di fascino e che, visto il calendario, ha anche un peso specifico importante.

Piccardo analizza la sfida col Posillipo

Alla vigilia, l’allenatore dell’Ortigia Stefano Piccardo parla delle condizioni fisiche della squadra e analizza la sfida di domani pomeriggio, partendo da quanto di buono visto nel turno precedente: “Sono molto contento di come la squadra ha affrontato il Brescia. Credo che i nostri avversari abbiano disputato una delle loro migliori partite di questo campionato italiano. I miei ragazzi si sono comportati bene, nonostante il periodo difficile, perché anche mercoledì avevamo due in acqua con la febbre e ancora oggi non sono al meglio. Quella contro il Posillipo, come ogni partita di questo campionato, sarà fondamentale. Soprattutto in un momento come questo, poi, in cui stiamo girovagando per le piscine di mezza Sicilia, ogni appuntamento deve essere vissuto con la massima concentrazione, cercando di mettere tutto quello che abbiamo. Forse abbiamo meno vigoria fisica dell’ultimo periodo, ma speriamo prima o poi di poter riuscire a lavorare bene e in maniera continuativa”.

“Per l’Ortigia sarà sfida difficile”

Il tecnico biancoverde presenta gli avversari e indica le insidie che questo match potrebbe riservare all’Ortigia. “Quello di domani sarà un impegno molto difficile – sottolinea – il Posillipo sta vivendo un momento felicissimo, dopo aver pareggiato con Savona e aver vinto ad Anzio. Si tratta di un’ottima squadra, ben allenata, preparata, con due ottimi americani, due centri giovani, poi Saccoia, il capitano; insomma sarà una gara difficile per noi, soprattutto in un momento complicato come questo. Abbiamo almeno 4 giocatori che non stanno bene e questo rende ancora più insidioso il match. Per noi è il momento di stringere i denti e cercare di essere il più uniti possibile”.

Puga “La chiave del match sarà giocare compatti”

A 24 ore dal match, parla anche l’attaccante spagnolo Javier Gorrìa Puga, il quale sottolinea l’importanza dell’aspetto mentale e della concentrazione necessaria ad affrontare un avversario non semplice: “Noi affrontiamo ogni partita con la stessa mentalità e lo stesso obiettivo. Sappiamo che il Posillipo è una squadra contro la quale è difficile giocare. La chiave del match per noi è quella di giocare insieme, compatti, da squadra, facendo le cose giuste e restando attenti e concentrati per tutti e quattro i tempi. Sappiamo quanto è importante questa partita, pertanto la affronteremo con il massimo impegno”.

Telimar riceve il Savona, in palio il quinto posto

Non vuole fermarsi il Telimar che dopo aver battuto mercoledì la Roma Nuoto in trasferta, torna in casa ed alle 15 (diretta streaming sulla pagina Facebook del club siciliano) riceve la Rari Nantes Savona. Si chiude col botto il girone di andata dei palermitani che all’Olimpica, ancora senza pubblico, se la vedrà contro la squadra ligure in un match dalla posta in palio importante. Si tratta di una sorta di spareggio per il quinto posto. Con i siciliani che sperano di sfare un tabù. I liguri hanno sempre battuto i palermitani negli ultimi scontri ed hanno recentemente eliminato l’Ortigia agli ottavi di finale di Len Euro Cup con un gol all’ultimo secondo contestato dai siracusani. Tra gli ospiti un volto familiare: quello del portiere Giammarco Nicosia che per diverse stagioni ha difeso i pali del Telimar, trampolino verso la Nazionale.

Le due formazioni distaccate da appena una lunghezza con i liguri quinti grazie ai 25 punti conquistati finora ed i palermitani subito ad inseguire. Un match che vale l’Europa ma anche una posizione più prestigiosa in campionato a ridosso dei play off scudetto. Sogno, magari non tanto segreto, delle due contendenti.

Il Telimar ancora senza l’infortunato vicecapitano Di Patti, dovrà vedersela contro la terza forza del campionato nella scorsa stagione. “Il Savona si presenta da favorito – afferma l’allenatore del Telimar, Marco Baldineti –. È vero che dallo scorso anno ad oggi hanno perso alcuni giocatori importanti, ma hanno anche fatto una buona campagna acquisti, il cui pezzo forte, ovviamente, è Gimmo Nicosia”.

Il tecnico ligure tesse le lodi dell’ex di giornata: “È un giocatore a cui sono particolarmente legato, un ragazzo per bene oltre che un grande portiere. Penso che abbia in mano il futuro del Settebello. Ma spero che domani non faccia la sua miglior partita”. spiega scherzando.

Ma ci tiene a sottolineare che “la forza del Savona risiede anche in giocatori come Lanzoni e Bruni, che secondo me in questo momento è tra i migliori centroboa in Italia, se non il migliore. Tuttavia – conclude –, anche il Savona non è infallibile. Lo dimostra il passaggio a vuoto di sabato scorso contro il Posillipo. Dopo la pausa invernale si vede spesso questa alternanza di risultati. Anche domani, quindi, potrebbero esserci delle sorprese”.

La Nuoto Catania non può fallire

Non sarà l’ultima chiamata per la salvezza ma è chiaro che la sfida di domani alle 15 alla piscina Scuderi. con diretta streaming sulla pagina Facebook del club rossazzurro. La Nuoto Catania riceve il Salerno con l’imperativo di tornare a fare punti. I rossoblu hanno finora totalizzato appena 4 punti e sono ultimi assieme al Bogliasco impegnato in casa con l’Anzio.

Match ostico quello con i campani che stazionano a metà classifica grazie ai loro 13 punti. Una formazione ostica che ha saputo piazzare anche qualche risultato interessante e che può ambire ad una posizione in graduatoria ancora più nobile.

La squadra allenata da Giuseppe Dato deve ripartire dalla prestazione interna di sabato scorso con il Brescia quando davanti al pubblico di casa ha saputo imbrigliare i vicecampioni d’Italia per oltre tre quarti di partita. Non era quello il match dove ottenere punti. Nessuno lo pretendeva. Ma col Salerno l’imperativo è quello di tornare a muovere la classifica.

Il tecnico etneo ha sottolineato: “Abbiamo giocato due partite molto difficili contro Brescia e Trieste in condizioni non ottimali. Domani ci attende una partita altrettanto difficile, contro una squadra dotata di grandi individualità e che esprime un bel gioco, ma abbiamo il dovere e la necessità di cercare punti. Sono certo che i ragazzi si faranno trovare pronti”.

Serie A1 maschile, la tredicesima giornata

Brescia – Trieste

Posillipo – Ortigia

Nuoto Catania – Salerno

Telimar – Rari Nantes Savona

Bogliasco – Anzio

De Akker Team Bologna – Nuoto Roma

Genova Quinto – Pro Recco

La classifica, Ortigia terzo, Telimar in zona Europa, Catania ultimo

Comanda sempre la Pro Recco che va a caccia della tredicesima vittoria di fila. Ecco la graduatoria dopo le prime 12 giornate alla vigilia del giro di boa. Pro Recco 36 punti; Brescia 33; Ortigia e Trieste 27; Rari Nantes Savona 25; Telimar 24; Genova Quinto 18; Salerno 13; Nuoto Roma e De Akker Team Bologna 10; Anzio e Posillipo 8; Bogliasco e Nuoto Catania 4.