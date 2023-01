Pallanuoto maschile serie A1, i palermitani a Roma, etnei a Trieste

Torna subito in acqua la serie A1 di pallanuoto maschile. Domani, mercoledì 18 gennaio, si gioca in infrasettimanale la dodicesima giornata di andata. Il big match è senza dubbio quello che vedrà di fronte l’Ortigia al Brescia. Alla piscina di Nesima a Catania, si scontreranno i biancoverdi, terzi in classifica, ed i lombardi, secondi. A separare le contendenti solo tre punti. In caso di vittoria, il sette allenato da Stefano Piccardo agguanterebbe al secondo posto la corazzata bresciana.

Unico neo per gli aretusei: non poter giocare questo match che si preannuncia spettacolare oltre che importante nella vasca di casa della Caldarella, da settimane afflitta da problemi di temperatura dell’acqua.

Vuol tornare a far punti, invece, il Telimar, che dopo la batosta interna di sabato scorsa con i campioni di tutto della Pro Recco, capolista a punteggio pieno, saranno ospiti della Nuoto Roma. I palermitani sono sesti in classifica con 21 punti e vanno a caccia di conferme per continuare a sperare nell’ingresso nei play off scudetto o di posizioni che valgono l’accesso alle competizioni europee per la stagione successiva.

Missione impossibile a Trieste, almeno sulla carta per la Nuoto Catania che dopo aver lottato per tre tempi su quattro con il Brescia ed aver perso solo nel finale contro i quotatissimi avversari, cercano punti pesantissimi in chiave salvezza. I giuliani, però, non faranno sconti perché in lotta per le prime quattro posizioni.

L’Ortigia sfida il Brescia per saggiare le proprie ambizioni

Terza contro seconda col “paradiso” ad appena tre lunghezze e l’occasione di coglierlo vincendo la sfida. Il conto alla rovescia è quasi terminato e domani alle 15 alla piscina Nesima di Catania, l’Ortigia riceve il Brescia con l’obiettivo di vincere nonostante la consistenza dell’avversario.

Diretta streaming, in chiaro, sulla pagina Facebook dell’Ortigia. I biancoverdi di Stefano Piccardo affronteranno la corazzata Brescia di Alessandro Bovo per una sfida che però rientra nel novero di quelle proibitive, che esaltano i tifosi.

Ortigia sogna, ma i pronostici sono per il Brescia

L’Ortigia sogna l’impresa, che significherebbe aggancio e secondo posto e darebbe un bel segnale a tutto l’ambiente e al campionato. I pronostici, però, sono tutti a favore del Brescia, che è squadra più attrezzata e costruita per lottare fino alla fine per scudetto, coppa Italia e Champions League.

Gli uomini di Piccardo vengono dalla bella prestazione di sabato contro l’Anzio, ma sono consapevoli che quella di domani sarà tutta un’altra gara, con ben altre difficoltà, pertanto bisognerà giocare la partita perfetta per provare a far male allo squadrone di Bovo. I biancoverdi, peraltro, devono fare i conti ancora con gli acciacchi fisici di alcuni giocatori, che più di tutti hanno pagato il prezzo degli allenamenti dei giorni scorsi con l’acqua fredda.

Piccardo “Brescia squadre tra le più forti del mondo”

Alla vigilia, coach Stefano Piccardo parla delle condizioni della squadra e spiega con quali armi tattiche andrà affrontato il Brescia. “Questa partita arriva in una fase delicata della stagione – sottolinea – perché siamo alla ripresa e abbiamo ancora dei ragazzi che non sono pronti, come ad esempio Giribaldi, che quasi sicuramente non ci sarà, e qualche altro che viene da stati influenzali simili alla bronchite. Siamo un po’ in difficoltà sotto questo aspetto, perché Brescia è una formazione che va affrontata con grossa vigoria fisica, soprattutto nei duelli individuali, visto che nell’uno contro uno è tra le squadre più forti d’Europa. Dovremo tener conto innanzitutto di questo aspetto, quindi dovremo cercare di attaccare in maniera intelligente, anche perché la parte migliore del loro gioco è la difesa, sia a uomini pari che a uomo in meno”.

“Ortigia – Brescia sfida di livello internazionale”

L’allenatore biancoverde sottolinea il valore internazionale del Brescia e le insidie che questa partita nasconde. “Si tratta di una squadra fortissima – spiega il tecnico – che negli ultimi due anni ha sfiorato la finale di Champions, quindi direi che già questo dà il peso dell’avversario contro il quale giochiamo. Li abbiamo studiati, ne ho parlato con i ragazzi. Questa è una partita dalla quale si può prendere tanto come si può subire tanto. Se non la si affronta nel modo giusto, si può ricevere anche un bello schiaffo”.

Ferrero carica i suoi “Non vedo l’ora di scendere in acqua”

Filippo Ferrero, centrovasca dell’Ortigia, non vede l’ora di scendere in acqua e vivere l’atmosfera di questo grande match. Racconta: “Noi ci alleniamo per queste partite, perché l’obiettivo a medio-lungo termine è quello di giocare contro avversari di questo livello. Quando sono arrivato a Siracusa il progetto era quello di arrivare a giocarsela alla pari contro certe squadre. Quella di domani sarà una bella prova contro una squadra che sta facendo benissimo in Champions League e che in campionato è seconda, appena tre punti sopra di noi, quindi ci sarà da divertirsi. Il Brescia è una formazione attrezzata, non devo presentarla io. Sono fortissimi, hanno un campione olimpico al centro, un secondo centroboa giovane che si sta facendo valere, un nuovo mancino campione d’Europa, giocatori di grande esperienza, a partire dal capitano. Non vedo l’ora di giocare”.

E conclude: “La cosa più difficile da fare è al contempo anche la più semplice: dovremo essere pazienti in attacco e non subire le loro ripartenze che, come le nostre, sono un’arma micidiale, come si è visto in Champions League. Dobbiamo stare attenti alle ripartenze, al loro attacco, dobbiamo essere sempre pronti, stare alti di gambe, perché hanno veramente un bel palleggio a uomo in più e a uomini pari. Dobbiamo evitare di farci prendere dalla foga in attacco, non dobbiamo forzare e soprattutto dovremo essere molto attenti in difesa, giocare da squadra, compatti, chiudendoci bene sul centroboa. Insomma, è quello che bisogna fare sempre, ma moltiplicato per 10”.

Telimar a Roma cerca punti in chiave europea

Trasferta romana per il Telimar, impegnato domani alle 14 al Polo Natatorio di Ostia per la sfida infrasettimanale contro la Nuoto Roma. Match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube dei padroni di casa.

Il club dell’Addaura arriva all’appuntamento dopo la sconfitta con i campioni d’Europa e d’Italia della Pro Recco in un match che li ha visti scendere in acqua senza l’infortunato vicecapitano Di Patti e lo squalificato Giorgetti.

Quest’ultimo è tornato disponibile dopo aver scontato il turno di stop Gli uomini guidati da Baldineti hanno avuto solo due giorni per preparare al meglio l’incontro con i grintosi capitolini. L’obiettivo è portare a casa il risultato, in vista anche della sfida che chiuderà il girone di andata, quella contro la Rari Nantes Savona, che al momento occupa il quinto posto in classifica, ad una sola lunghezza dal team del presidente Giliberti.

“La Roma è una squadra che sicuramente sta giocando una buona pallanuoto – dice il tecnico Marco Baldineti –. Anche loro giocano con una difesa ad M molto molto spinta. Hanno uomini di qualità, come Cristiano Mirarchi, che è un grande giocatore, ma anche un ottimo portiere, come Francesco De Michelis e un buon centroboa del calibro di Matteo Spione. Da tenere d’occhio – aggiunge Baldineti – è il mancino Viskovic. Nel complesso, sono una squadra difficile, decisamente ostica. È una squadra che prende pochi gol, non facile da incontrare, soprattutto in casa. La classifica dice altro, ma alcuni risultati sono stati bugiardi. Quindi, mi aspetto una partita difficile. Ma è proprio in queste situazioni che viene fuori il nostro gruppo e riusciamo a giocare bene”.

Giliberti “A Roma trasferta ostica”

Il presidente del Telimar Marcello Giliberti parla di match difficile anche perché senza la squadra dovrà fare a meno ancora di Fabrizio Di Patti che sta recuperando dall’infortunio. Queste le sue parole: “Trasferta ostica, questa di Roma, dove arriveremo senza il nostro vicecapitano Fabrizio Di Patti, che sta finendo di recuperare un lungo infortunio alla mano. Arriveremo anche a seguito di un periodo caratterizzato dai problemi della Piscina Olimpica Comunale, con la vasca coperta chiusa da dieci giorni a causa di un problema ad una pompa che è stata smontata soltanto ieri per essere manutenuta”.

Il massimo dirigente del club dell’Addaura prosegue: “In questo periodo, siamo stati costretti a riorganizzare costantemente in corsa il nostro programma di allenamenti. In considerazione di tutto ciò, dovremo approcciare con grande attenzione al match e sfoderare una prestazione da squadra, per tentare di avere la meglio sugli uomini del bravo coach Mirarchi, un gruppo ben strutturato in ogni reparto. Questa sarà una settimana in cui giocheremo due match di straordinaria importanza per mantenere la nostra attuale posizione in alta classifica, per poter aspirare ad accedere ai play off scudetto”.

Catania a Trieste a caccia dell’impossibile

Impegno in trasferta anche per la Nuoto Catania. Gli etnei, ultimi in classifica con 4 punti assieme al Bogliasco, saranno ospiti del Trieste, altra big di questo massimo campionato. I rossazzurri sono reduci, però, dalla notevole prestazione contro il Brescia alla Scuderi (zero punti conquistati ma tanta qualità di gioco).

La partita in trasferta contro Trieste verrà trasmessa in diretta streaming alle 19.30 sul canale Vimeo della Pallanuoto Trieste.

Queste le parole del tecnico Giuseppe Dato alla vigilia del match: “Dopo la bella prestazione di sabato un altro impegno difficile contro Trieste, troveremo una squadra con voglia di riscatto dopo la sconfitta di Quinto. Per noi sarà un ulteriore occasione per crescere e farci trovare pronti nelle occasioni che conteranno”.

I siciliani hanno l’obbligo non solo di continuare a giocare bene ma di raccogliere punti fondamentali per assicurarsi la permanenza in A1.

Serie A1, il programma della dodicesima giornata

Nuoto Roma – Telimar

Ortigia – Brescia

Pro Recco – De Akker Team Bologna

Rari Nantes Savona – Bogliasco

Anzio – Posillipo

Trieste – Nuoto Catania

Salerno – Genova Quinto

Classifica serie A1 aggiornata, Ortigia insegue il Brescia

Questa la classifica aggiornata, alla vigilia della dodicesima giornata della massima serie con i campioni d’Italia in carica della Pro Recco in testa a punteggio pieno. Ecco la graduatoria: Pro Recco 33 punti; Brescia 30; Ortigia 27; Trieste 24; Rari Nantes Savona 22; Telimar 21; Genova Quinto 18; Nuoto Roma, De Akker Team Bologna e Salerno 10; Anzio 8; Posillipo 5; Bogliasco e Nuoto Catania 4.