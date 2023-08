Questa sera alle 20.30 un test utile per tenere la condizione

Si avvicina la seconda giornata di campionato ma non per il Palermo che questo fine settimana riposerà in attesa di conoscere il proprio avversario che si conoscerà dopo la sentenza del Consiglio di Stato prevista per il 29 agosto e che – finalmente – disegnerà il volto definitivo della serie B 2023-2024.

I rosanero, quindi, scendono in campo questa sera alle 20.30 al Renzo Barbera in amichevole con il Melita Fc che milita nella serie serie B maltese.

Un test utile per tenere la condizione

La partita di questa sera sarà utile al Palermo per mantenere il ritmo partita, la condizione. Reduce dallo 0-0 di Bari nonostante il vantaggio numerico di due uomini per 40 minuti di gioco, la squadra allenata da Eugenio Corini affronta i dilettanti maltesi con l’obiettivo di affinare i meccanismi ed automatismi per poi rituffarsi in campionato già da martedì 29 agosto. Per quella data i rosa andranno a far visita alla Reggiana, neopromossa in cadetteria, per la terza giornata.

Il tecnico del Palermo potrebbe già mandare in campo Kristoffer Lund, il terzino sinistro danese ufficializzato ad inizio settimana e presentato ieri al Barbera. Corini potrebbe così schierare sulla sinistra un terzino di ruolo e provare finalmente il proprio modulo con le pedine al proprio posto.

La morbidezza dell’avversario potrebbe far si che questa amichevole sia un buon allenamento senza mettere a rischio le gambe dei propri uomini. E perché no, dare fiducia ad una squadra che in avanti ha stentato anche nelle amichevoli pre-campionato (se si eccettua il 12-0 agli amatori della rappresentativa Val Anaunia).

Venduti circa 5.000 biglietti, incasso in beneficenza

Al momento sono circa 5.000 i biglietti venduti per questa partita che segna il ritorno del Palermo al Renzo Barbera. La partita sarà aperta a tutti nei settori Tribuna coperta e Curva Nord, gratuitamente per gli abbonati della stagione 2023-2024 e con un biglietto a tariffa unica di 6 euro per i non abbonati.

Tutto il ricavato della partita sarà destinato al progetto “Vivere per sognare” dell’Associazione Giovani 2017 3P Onlus in collaborazione con il charity partner del club Maredolce Onlus: i tifosi del Palermo “adottano” così studenti palermitani in condizioni sociali e familiari difficili, consentendo loro di continuare gli studi dopo le scuole medie, grazie a speciali borse di studio al merito scolastico che permetteranno di acquistare libri di testo e materiale didattico e sostenere i costi del percorso scolastico.

Il titolo d’ingresso alla partita varrà come un buono per il 10% di sconto sull’acquisto delle nuove maglie 2023-2024 allo store dello stadio Renzo Barbera, da utilizzare entro il 31 dicembre.

I biglietti, con scelta libera del posto, disponibili fino alle 20.29 del giorno gara giovedì 24 agosto.

A maggio col Brescia l’ultima volta al Barbera

L’ultima apparizione davanti al pubblico amico di Brunori e compagni risale al 19 maggio scorso. Quella sfida – amarissima – si chiuse 2-2 con i rosa che tra mille e più rimpianti persero il treno play off per un soffio e con le Rondinelle che si aggrapparono ai play out per poi perderli sul campo col Cosenza e retrocedere in serie C. E’ possibile, però, che i lombardi possano avversari dei rosanero in quanto ripescati. Ma per saperne di più si dovrà attendere – ovviamente – la sentenza del Consiglio di Stato.

L’ultima amichevole internazionale dei rosa nell’impianto di viale del Fante, invece, risale al 6 agosto 2016 con l’Olympique Marsiglia. Finì 1-1 con reti di Embalo e di Leya Iseka su calcio di rigore Ea il Palermo di Ballardini che poi avrebbe affrontato l’ultimo campionato di serie A retrocedendo in serie B dopo un vero e proprio calvario e tanti cambi di allenatore.

Il Melita

Si conosce poco del Melita. La squadra è allenata dal tecnico Clive Mizzi e nelle ultime settimane ha accolto alcuni nuovi arrivi quali il portiere Clive Caruana, l’esterno Santiago Martinez ed il venezuelano Jesus Yepez proveniente dallo Zajtun, terzo nella ultima Challenge League.

I rossi, maltesi, si sono classificati sesti nell’ultimo campionato di seconda serie. Si allenano al Gianni Bencini Ground di San Giuliano, un campo da 500 posti. Per loro, questa, sera si avvera il sogno di giocare in un grande stadio in Italia.

Evento celebrato nella loro pagina Instagram con più post. L’ultimo sottolinea come i Reds (maltesi) affrontino una prestigiosa amichevole pre-campionato con il Palermo, formazione di serie B italiana. Per il Melita si tratta della quarta partita di preparazione. Un’occasione di apprendimento e di grande esperienza. Forse l’avversario più forte o tra i più forti che il club abbia affrontato nei suoi 90 anni di storia (festeggiati ad aprile scorso) nei quali hanno vinto una Coppa di Malta nel lontano 1939.