Serie B, il bomber italo-brasiliano guiderà l’attacco rosanero

Manca nero su bianco ma l’ufficializzazione dovrebbe arrivare ad ore. Matteo Brunori rimane a Palermo e guiderà l’attacco dei rosanero anche nella stagione 2022-23 nel campionato di serie B.

La Juventus avrebbe accettato le offerte del club siciliano. Si parla di una cifra vicina ai tre milioni di euro mentre il club bianconero era partita da 5 milioni e, fino a pochi giorni fa, sembrava irremovibile.

Nondimeno si parla di bonus legati a numero di presenze e reti con obiettivi collettivi quali salvezza, raggiungimento dei play off e promozione in serie A.

I compagni lo attendono a braccia aperte. Brunori potrebbe arrivare in città già domani, 15 luglio, data significativa per Palermo ed i palermitani. La pazienza del direttore sportivo Renzo Castagnini ha permesso la conclusione di questa trattativa che sembrava qualche giorno fa allo stallo.

Un’altra conferma arriva dalla conferenza stampa di Andrea Accardi che ha sottolineato “Bellissimo il ritorno di Brunori. Mi ha scritto due minuti fa. Il gruppo anche durante le vacanze è rimasto attivo. Matteo lo aspettiamo a braccia aperte, è un ragazzo eccezionale e non vediamo l’ora che arrivi”.

Per Brunori 29 reti nella scorsa stagione col Palermo

Matteo Brunori ha vinto il titolo di capocannoniere nell’ultima stagione in serie C segnando 29 reti. Di queste, 25 nella regular season e 4 nei play off. L’attaccante ha garantito una continuità di marcature soprattutto nella seconda parte del campionato.

Suo anche il gol più bello della stagione: ha vinto il premio Facco grazie alla rete siglata al Monopoli nel match di ritorno che ha, di fatto, lanciato i rosanero, verso il terzo posto che è stato determinante anche in ottica play off.

Con il tecnico Silvio Baldini sembra avere trovato la sua dimensione segnando sotto la gestione dell’esperto allenatore 22 reti.

Non solo Brunori, Pigliacelli gioca l’ultima col Craiova

Intanto, Mirko Pigliacelli, portiere dell’Università di Craiova saluta la squadra con la quale ha giocato nelle ultime quattro stagioni e vinto una Coppa di Romania ed una Super Coppa. Lo stesso club lo ringrazia su Instagram. Domani, 15 luglio, l’esperto estremo difensore disputerà la sua ultima partita affrontando nella prima giornata della massima serie romena il Sepsi. Poi la partenza. Presumibilmente (il suo addio al Craiova dovrebbe essere una conferma implicita) per Palermo dove dovrebbe far coppia con Samuele Massolo.

Gli allenamenti della squadra a Boccadifalco

Proseguono gli allenamenti del ritiro pre-campionato del Palermo allenato da Silvio Baldini. Anche oggi, quarto giorno di preparazione, è prevista una doppia seduta. Ieri i rosanero hanno effettuato un lavoro aerobico in piscina. Nel pomeriggio, al Tenente Onorato, la squadra ha svolto una seduta a gruppi di preparazione tecnico-tattica in campo e lavoro in palestra.

Floriano ed il Palermo, si attende solo l’ufficialità

Manca l’ufficialità anche per Roberto Floriano la cui conferma, però, era già stata – come già ribadito – paventata da Baldini. L’esperto esterno offensivo, 36 anni il prossimo 14 agosto, resterebbe quindi anche in Serie B. Per lui nell’ultima stagione, 10 reti, ben quattro (al pari di Brunori) nei play off rispettivamente alla Triestina (doppietta all’andata), alla Feralpisalò ed al Padova, e diversi assist. Il tecnico lo vuole fortemente e non solo come segno di gratitudine per l’apporto dato alla squadra.

Gli unici tagli al gruppo che ha vinto col Padova i play off poco meno di un mese fa sarebbero il portiere Alberto Pelagotti ed il mediano Moses Odjer. Per entrambi, l’immediato futuro è lontano da Palermo.

Venerdì 15 luglio il sorteggio del calendario

Cresce l’attesa per la composizione del calendario del campionato di serie B 2022-23 che scatterà il 13 agosto con anticipo del venerdì 12. La cerimonia del sorteggio si svolgerà a Reggio Calabria.

La kermesse di venerdì avrà come scenario l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” (o Teatro Anassilaos).

Come annunciato dalla Lega di serie B, la cerimonia verrà trasmessa alle 20.30 dai broadcaster ufficiali del campionato: Sky, Dazn ed Helbiz. Sarà inoltre possibile seguire la presentazione del calendario della Serie BKT 2022-2023 su Radio Norba, che trasmetterà l’evento in diretta radiofonica e sui canali YouTube di Dazn e della Reggina 1914.