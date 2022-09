Serie B, il programma della quarta giornata

Il Palermo cerca il riscatto assieme al Cagliari, il Sudtirol vuole sbloccarsi, Ascoli e Genoa puntano alla riconferma ed a mantenere il primo posto in classifica. Questi, e tanti altri, i temi della quarta giornata del campionato di serie B che si celebrerà tra oggi, 2 settembre e domenica 4 settembre col grosso del palinsesto che si giocherà domani 3 settembre.

L’anticipo è Cagliari-Modena

La partita che apre il quarto turno è Cagliari-Modena che si gioca questa sera alle 20.30 all’Unipol Domus del capoluogo sardo (arbitra Baroni). Di fronte due squadre dagli obiettivi opposti: i padroni di casa vogliono il riscatto dopo la cocente sconfitta con la Spal della settimana scorsa; i Canarini, neopromossi in serie B, per dare continuità al 4-1 rifilato alla Ternana. Tra le due squadre, ad inizio giugno c’erano due categorie di differenza essendo i sardi neoretrocessi dalla massima serie.

Reggina-Palermo, Bari-Spal, il grosso della B si gioca sabato

La maggior parte delle partite in programma è prevista per il pomeriggio di sabato. Ben 7 sfide si giocheranno alle 14. Reggina-Palermo si disputerà al Granillo di Reggio Calabria. Arbitro, Massimi.

Il Palermo di Corini, fresco di acquisti last-minute come Luca Vido e Claudio Gomes, vuole risalire la china dopo lo scivolone interno di sabato scorso con l’Ascoli che ha fatto crollare l’imbattibilità interna dei rosanero dopo 31 partite.

Il tecnico ha iniziato la metamorfosi della squadra, ci vorrà tempo per vedere la squadra al meglio ma questo non impedisce di pensare positivamente. Tutt’altro. L’obiettivo dei siciliani è quello di fare il risultato al cospetto di una squadra come quella della Reggina che è forte del pimpante 4-0 rifilato al Sudtirol. Gli uomini di Filippo Inzaghi hanno conquistato finora 6 punti in 3 partite, 2 in più dei rosanero.

Match interessante quello tra Bari e Spal che si disputerà al San Nicola (arbitro Rapuano). I Galletti di Mignani vogliono la prima vittoria interna dopo aver pareggiato 1-1 due settimane fa col Palermo. Di contro sono imbattuti e con 5 punti sono la miglior matricola delle prime tre giornate. Sette giorni fa il Bari ha affondato in trasferta il Perugia per 3-1, l’entusiasmo è alle stelle anche se la squadra dovrà fare a meno ancora degli infortunati Ceter e Vicari.

Anche la Spal vuole la posta in palio. Rinvigoriti dal successo sulla corazzata Cagliari, e dopo gli arrivi di Valzania e Fiordaliso dalla Cremonese, club di serie A, gli estensi si apprestano ad una battaglia.

La capolista Ascoli ospita il Cittadella

I pronostici sono tutti per i la capolista Ascoli (in vetta assieme al Genoa, ndr) che riceverà allo stadio Del Duca il Cittadella. Fischio di inizio alle 14.30, arbitra Meraviglia. I marchigiani di casa, vogliono mantenere l’imbattibilità avendo vinto in due occasioni e pareggiata in una. E sono reduci dall’impresa a Palermo dello scorso sabato quando una tripletta di Gondo ha affondato i rosanero che non perdevano tra le mura amiche da quasi un anno e mezzo.

Il Cittadella, dal canto suo, vuole tornare a vincere perché dopo il 4-3 iniziale al Pisa, nelle ultime due giornate della serie cadetta ha perso a Cagliari alla seconda giornata ed reduce dallo 0-0 col Venezia.

C’è Venezia-Benevento

Altro match estremamente interessante è quello che vedrà di fronte Venezia e Benevento allo stadio Luigi Penzo (fischietto affidato a Dionisi). Entrambe sono reduci da un ultimo turno favorevole, entrambe sono appaiate a 4 punti in classifica e tutte e due puntano a confermare il trend.

La società ospite ha chiuso la campagna abbonamenti con 7.137 tessere vendute. In casa Venezia regna l’entusiasmo per il colpo Denis Cheryshev, arrivato da svincolato a seguito della scadenza del contratto con il Valencia.

Frosinone e Como vogliono riscattarsi

Sempre alle 14 di domani, sabato 3 settembre, al Benito Stirpe si affronteranno l’ex capolista Frosinone ed il Como. Arbitrerà Massa. I padroni di casa inseguono il duo di testa formato da Genoa ed Ascoli a quota 7 punti ma a sola una lunghezza ci sono i ciociari che vogliono reagire dopo il ko subito col Benevento. Il Como con Fabregas vuole la prima vittoria stagionale e finora ha raccolto due punti. I lariani nell’ultima giornata hanno perso in casa col Brescia.

Il Brescia punta in alto, il Perugia vuole uscire dalla bassa classifica

La signora Ferrieri Caputi arbitrerà la sfida di domani pomeriggio tra Brescia e Perugia in programma allo stadio Rigamonti. Inizio sempre alle 14. Le Rondinelle di casa hanno totalizzato 6 punti fin qui con due vittorie col Sudtirol in casa all’esordio, ed a Como la scorsa settimana intervallate dal tonfo col Frosinone.

Il Perugia, dal canto suo, vuole rialzare la china. Un solo punto in tre partite frutto del pareggio interno ottenuto alla seconda giornata al Renato Curi col Parma e due ko, uno esterno col Palermo, l’altro interno col Bari. I Grifoni umbri dovranno fare ancora a meno di Andrea Cistana che ha rimediato una forte contusione. Un nuovo risultato negativo farebbe ulteriormente sprofondare la squadra nei bassissimi fondi della graduatoria.

Tante assenze per la Ternana impegnata col Cosenza

La Ternana punta a sfruttare il fattore campo per il tecnico Cristiano Lucarelli deve salvare la panchina contro il sorprendente Cosenza ed è a caccia della sua seconda affermazione di fila allo stadio Libero Liberati.

Gli umbri saranno senza Pettinari, Donnarumma, Celli, Coulibaly, Martella e Diakitè ma dovranno recuperare il difensore Bogdan. Tre punti in tre partite, l’unico acuto è il successo della Ternana contro la Reggina nella seconda giornata.

Il Cosenza vuole riprendere la corsa. Dopo le due vittorie iniziali di fila ai danni di Benevento (in trasferta per 2-1) e di Modena (in casa sempre 2-1), è arrivato il ko di Parma di domenica scorsa. I lupi con un successo andrebbero a quota 9 in posizioni alte di classifica. Arbitra Zufferli, calcio di inizio alle 14.

Big match tra Genoa e Parma

Alle 16.45 di domani (arbitro Camplone) a Marassi va in scena il big match di giornata che contrappone due squadre ancora imbattute dopo tre giornate. Di fronte, infatti, la capolista (in coabitazione con l’Ascoli) Genoa e Parma (una vittoria e due pareggi). Blessin vuole confermare la vetta, Pecchia cerca continuità dopo l’1-0 che ha detronizzato il Cosenza.

Sudtirol e Pisa vogliono sbloccarsi

Il quadro della quarta giornata della cadetteria si chiude con Sudtirol e Pisa che si giocherà domenica pomeriggio alle 16.15 allo stadio Druso di Bolzano. Ad arbitrare la partita tra due deluse di questo avvio di torneo sarà Pezzuto.

La cenerentola Sudtirol, all’esordio assoluto in questa serie, cerca i primi punti e la prima vittoria. Per ora gli altoatesini hanno perso le tre partite fin qui disputate con Brescia per 2-0, Venezia per 2-1 e Reggina con un tondo 4-0. Il bottino è scarno: 0 punti, un gol fatto (quello storico di Raphael Odogwu ai lagunari) ed 8 subiti. La scorsa stagione, memorabile per il club altoatesino, le reti subite in 38 partite furono 9.

Ma se da una matricola come quella altoatesina può anche essere lecito aspettarsi questo avvio stentato, il discorso del Pisa è diverso. Solo un punto per i nerazzurri toscani che in chiusura della scorsa stagione avevano perso la promozione in serie A perdendo la finale dei play off col Monza. Il Pisa ha perso all’esordio 4-3 col Cittadella, poi ha pareggiato in casa col Como 2-2 per poi andare ancora ko tra le mura amiche col Genoa.

Classifica dopo la tre turni, Palermo a quota 4

La classifica del campionato cadetto dopo tre giornate recita quanto segue: Ascoli e Genoa 7 punti; Reggina, Frosinone, Cosenza e Brescia 6; Bari e Parma 5; Palermo, Cittadella, Venezia, Cagliari, Benevento e Spal 4; Modena e Ternana 3; Como 2; Pisa e Perugia 1; Sudtirol 0.