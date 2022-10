Serie B, si gioca alle 16.15, in palio 3 punti pesanti

Partita verità tra Palermo e Cittadella che questo pomeriggio si affronteranno al Renzo Barbera di viale del Fante con calcio di inizio alle 16.15 per la decima giornata del campionato di serie B.

L’obiettivo della squadra di Corini è quello di centrare tre punti fondamentali per il proseguimento della stagione e per sfruttare al meglio almeno la seconda partita casalinga consecutiva in calendario dopo il deludente (ed al tempo stesso pirotecnico) pareggio col Pisa (3-3) nel turno precedente.

La classifica intanto piange: 8 punti in 9 partite disputate ed attualmente – in attesa di giocare la decima – al terzultimo posto dopo il successo del Como che ha battuto il Benevento per 2-1 e superato i siciliani pur con un match in più. Inoltre, e non è poco a livello psicologico, il blitz esterno del Perugia che ha espugnato il Granillo per 3-2 sconfiggendo la Reggina al suo secondo stop consecutivo. Gli umbri non superano il Palermo ma gli mettono il fiato sul collo con 7 punti totalizzati ed una sola lunghezza di distanza.

Palermo-Cittadella, dove vederla in tv e streaming

Chi sceglierà di vedere la partita a casa o non recarsi allo stadio avrà, come sempre, l’imbarazzo della scelta.

La partita tra Palermo e Cittadella sarà trasmessa su Sky, Dazn, Now tv ed Helibz Live. Servizi in abbonamento.

Su Dazn e una smart tv, sarà possibile assistere al match dei rosanero avendo anche la possibilità di scaricare l’app che permetterà di visionare la partita in streaming su cellulari, pc o tablet.

Palermo-Cittadella sarà trasmesso sul canale 251 di Sky in diretta satellitare. Streaming anche su Sky Go e Now Tv, sempre su, sempre su smartphone e tablet nonché su pc.

Ultima ma non ultima anche possibilità di acquistare il match su Helbiz Live che ha preso i diritti della cadetteria (in co-esclusiva). Immancabile la app scaricabile su cellulari, tablet o pc.

Circa 5.000 biglietti venduti

Al Barbera, invece, potrebbe essere ancora una volta difficile superare le 20.000 presenze. Dato che era stato ampiamente superato nelle partite con Perugia, Ascoli e Genoa ma che è andato scemando pesantemente con Sudtirol e con Pisa. Sono circa 5.000 i biglietti venduti. L’appeal ed il blasone dell’avversario non aiutano di certo, assieme ai risultati. Tuttavia, proprio per il momento di difficoltà della squadra di Corini nonché per il fatto che si tratti di uno scontro diretto, si potrebbe pure raggiungere quota 18.000. Più che con Pisa e Sudtirol.

I precedenti al Barbera

Palermo-Cittadella non è una classica del campionato di serie B. Sono solo quattro i match disputati al Barbera con due vittorie dei siciliani, un pareggio ed una vittoria dei veneti. Ma la sfida più recente ha un sapore particolare per i tanti tifosi rosanero. L’ultimo confronto nell’impianto di viale del Fante risale alla giornata conclusiva del campionato 2018-2019. Il Palermo lotta per la serie A (arriverà poi prima una penalizzazione che lo escluderà dai play off e addirittura il fallimento), il Cittadella punta ai play off. Finisce 2-2 con due reti di Nestorovski e Trajkovski. I granata però pareggiano con Adorni e Diaw che permette loro di centrare la qualificazione agli spareggi promozione. Era il 19 maggio 2019, fu l’ultima gara nei professionisti.

Il primo confronto risale alla stagione 2013-2014, e precisamente al 14 dicembre 2013. Si giocava la 18ma giornata ed i rosa guidati da Beppe Iachini si imposero 3-1 con doppietta di Munoz intervallata da un’autorete di Andelkovic e sigillo finale Hernandez. Alla fine di quella stagione, Palermo primo, nettamente, in serie A, veneti salvi in 17ma posizione.

L’unica vittoria del Cittadella risale al 20 novembre del 2017, stagione cadetta 2017-2018. I granata si imposero 3-0 con rete di Kouamé nel finale del primo tempo, e nella ripresa di Strizzolo e Salvi. Fu una di quei ko interni che non permisero ai rosa di centrare la promozione diretta, di partecipare ai play off e di arrivare in finale perdendo il treno a Frosinone nella famosa sfida di ritorno dello Stirpe che segnò, sostanzialmente, l’inizio della fine del vecchio corso rosanero. Curiosamente, anche il Cittadella, qualificato ai play off, venne fatto fuori dal Frosinone nelle semifinali.

Palermo-Cittadella, arbitra Giuia di Olbia

Sarà Antonio Giua di Olbia l’arbitro di Palermo-Cittadella. Il fischietto sardo sarà coadiuvato dagli assistenti Gamal Mokhtar di Lecco e Francesco Fiore di Barletta. Il quarto uomo sarà Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano.

L’Aia ha diramato anche i nominativi di Var. Si tratta di Daniele Minelli di Varese e dall’assistente (avar) Matteo Bottegoni di Terni che dirigeranno la gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie B, in programma domenica 23 ottobre alle 16.15 allo Stadio “Renzo Barbera”.

I convocati di Corini, Elia recuperato

Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara odierna contro il Cittadella. Recupera Salvatore Elia che nei giorni scorsi aveva accusato un affaticamento muscolare.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo e 22 Pigliacelli.

Difensori: 4 Accardi, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella e 79 Lancini.

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, e 28 Saric.

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente ed 7 Elia.