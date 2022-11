Serie B, Pierozzi torna in gruppo

Lavoro differenziato per Leo Stulac, assenti, invece Edoardo Lancini ed Alessio Buttaro mentre ha lavorato in gruppo Edoardo Pierozzi. Il Palermo continua la sua preparazione a Boccadifalco per la sfida di sabato 12 novembre alle 14 col Cosenza per la tredicesima giornata di serie B.

Il centrocampista sloveno ieri ha avuto una contusione e si è fermato precauzionalmente. Oggi ha svolto un differenziato e si è sottoposto a terapie. Domani sapremo se sarà abile ed arruolato per la trasferta silana. Nelle ultime settimane il centrocampista è partito dalla panchina ma è chiaro che si tratti di una pedina importante nello scacchiere tattico predisposto da Eugenio Corini.

Questa mattina a Boccadifalco, invece, Edoardo Pierozzi ha lavorato regolarmente con il gruppo dopo alcuni giorni di differenziato.

Non si sono visti a Boccadifalco Edoardo Lancini, a causa di una sindrome influenzale con stato febbrile, ed Alessio Buttaro che continua a risentire della gastroenterite virale. Nei giorni scorsi, invece, è rientrato Marco Sala.

Possibile ballottaggio Sala-Devetak

Recuperato Marco Sala, dunque, l’ex Sassuolo insidia Mladen Devetak con il serbo che ha ricoperto il ruolo da titolare nelle ultime due gare dei rosanero coincise con i successi a Modena e al Barbera col Parma.

Sembrano recuperati in pieno Francesco Di Mariano e Ionut Nedelcearu, pronti a partire dal primo minuto a Cosenza, oltre al già citato Devetak.

Cosenza-Palermo, arbitra Gualtieri, ha diretto la finale dei play off a Padova

Matteo Gualtieri di Asti arbitrerà Cosenza-Palermo che si giocherà sabato 12 novembre alle 14 allo stadio San Vito – Gigi Marulla. L’Aia ha reso noti anche i nomi degli assistenti che saranno Di Monte e Maccadino. Quarto uomo Carrione. Al Var Serra, assistente Var Marchetti.

Gualtieri ha arbitrato i rosanero di recente nella scorsa stagione nella finale di andata dei play off promozione all’Euganeo di Padova dello scorso 5 giugno. Il Palermo si impose per 1-0 con rete di Floriano ad inizio partita. Un precedente, dunque, positivo per i siciliani.

I precedenti al San Vito – Gigi Marulla

Cosenza e Palermo si affronteranno per la quattordicesima volta allo stadio San Vito – Gigi Marulla. Nelle tredici sfide i calabresi hanno avuto un bilancio estremamente positivo vince in nove occasioni, mentre i rosanero si sono imposti una sola volta. Tre, invece, i pareggi tra le due squadre.

La partita più recente in Sila si è chiusa 1-1 nella stagione 2018/2019 in serie B segnarono Ilija Nestorovski per i rosanero e Daniele Sciaudone per i Lupi. Il Cosenza non vince in casa contro il Palermo da circa vent’anni, precisamente dall’annata 2001/2002 quando i calabresi si imposero per 3-2, sempre in cadetteria. Era la squadra di Luigi De Rosa, che superò i siciliani dell’ex tecnico Bortolo Mutti grazie alle reti di Eudesei, Mendil e Igor Zaniolo.

Un successo ed un pareggio in favore della squadra oggi di proprietà della prestigiosa holding del City Football Group. Nel 2002-2003 a risultare decisive furono le reti di Stefano Morrone e Filippo Maniero.

Palermo e Cosenza, i rispettivi periodi

Il Palermo è reduce da quattro risultati utili consecutivi nei quali ha totalizzato 8 punti segnando 6 reti e subendone 3 in una sola partita, col Pisa nel pareggio che ha inaugurato questo mini-ciclo. I rosanero non subiscono gol da tre turni, l’ultimo a trafiggere Pigliacelli è stato Tramoni del Pisa al 77‘. Poi il portiere rosanero ha portato a casa tre clean sheet per una imbattibilità di oltre 270 minuti, più vicina – recuperi inclusi, ai 300 minuti. Con 15 punti i siciliani sono in 13ma posizione a tre lunghezze dalla zona play out ed a 4 da quella retrocessione. I rosa sono a caccia della terza vittoria di fila dopo i successi di Modena ed in casa col Parma.

Il Cosenza, dal canto suo è in crisi nera con cinque sconfitte consecutive. Dal 3-1 rifilato al Como lo scorso 30 settembre, infatti, la squadra calabrese non ha più smosso la classifica andando ko con la Reggina (3-0), col Genoa (1-2), con la Spal (5-0), col Frosinone (1-2) e sabato scorso a Pisa per 3-1. Risultati che hanno fatto precipitare la squadra silana in zona retrocessione a quota 11. Due settimane fa il cambio di allenatore: Davide Dionigi è stato sostituito da William Viali. Per quest’ultimo, sabato, sarà l’esordio casalingo e sicuramente la squadra darà il tutto per tutto per tornare a vincere.