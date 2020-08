L'indiscrezione pubblicata sul Giornale di Sicilia

Massimo Ferrero, attuale presidente della Sampdoria, sarebbe intenzionato a partecipare attivamente al progetto di risalita del Palermo F.C. nel calcio che conta.

L’indiscrezione è stata pubblicata sul Giornale di Sicilia da dove si apprende, in sintesi, che il patron della squadra ligure sarebbe disposto a dirottare alcuni giovani e giocatori che non rientrano nei piani tattici dil Claudio Ranieri in Serie C.

Vincenzo Guzzetta, commercialista e consulente di Ferrero, ha affermato: “Il suo interessamento è noto sin dai tempi del bando di un anno fa. Ferrero non è solamente un imprenditore, se si impegna in una cosa lo fa per passione e ha un progetto per riportare il Palermo in Serie A per la stagione 2022/23, con un buon investimento e un po’ di fortuna. Ferrero sarebbe pronto a dare una mano all’attuale compagine societaria. È chiaro però che un imprenditore come lui punti ad acquisire le quote di maggioranza, visto il proprio progetto».

In attesa di saperne di più, c’è sempre da risolvere la questione del nuovo allenatore rosanero. Il nome in cima alla lista resta Roberto Boscaglia, ormai prossimo al divorzio con il Virtus Entella ma l’ex tecnico granata vorrebbe un biennale e portare l’intero suo staff nel capoluogo siciliano. Un’altra opzione è Aimo Diana.