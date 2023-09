Srie B, il tecnico "Fatto un ottimo mercato iniziato tre giorni dopo Brescia"

Ci siamo quasi: il Palermo è pronto per riabbracciare i propri tifosi al Renzo Barbera. Sabato 2 settembre alle 18.30,la squadra allenata da Eugenio Corini riceverà la Feralpisalò per la quarta giornata del campionato di serie B.

Si tratta dell’esordio casalingo ufficiale dei siciliani che – per scherzi del calendario – hanno fin qui sempre giocato lontano dalle mura amiche, leggasi Cagliari in Coppa Italia, Bari e Reggiana in campionato.

L’allenatore rosanero parla del match e dell’importanza di riabbracciare i tifosi. “Abbiamo cercato in ogni modo di poter giocare davanti al nostro pubblico – dice – ne sentivamo l’esigenza. Abbiamo fatto l’amichevole col Melita proprio per questo e non vediamo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi. Siamo sicuri che il colpo d’occhio dello stadio sarà importante e dopo l’ultima partita col Brescia che ci ha lasciato con l’amaro in bocca vogliamo assolutamente battere la Feralpisalò”.

Niente distrazioni con la Feralpisalò

L’avversario di turno è la matricola Feralpisalò che finora è rimasta al palo dopo tre giornate ed ancora a secco di gol alla sua primissima esperienza in cadetteria. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo la doppia semifinale dei play off di serie C della stagione 2021-2022 che vide i siciliani trionfare. Quella è un’altra storia. Sabato sarà diversa.

“Stefano Vecchi è un allenatore bravo che ha preso giocatori interessanti – sottolinea Corini -. Troveremo un avversario pronto ma penso che dentro i 95 minuti saremo pronti anche noi. Quest’anno mi aspetto prestazioni non pulitissime ma rispetto al passato dovremo essere in grado di portare a casa i tre punti. La prova superata a Reggio Emilia vada in questa direzione. Si affronta un avvio di campionato con squadre neopromosse che però hanno entusiasmo. Sappiamo quali saranno le difficoltà. Vincere a Reggio Emilia è stato importante. Mi è piaciaciuta la reazione e la crescita della squadra. Abbiamo 10 calciatori che hanno vinto la serie B e quindi abbiamo esperienza con atleti che sanno come si vince un partita anche sporca”.

Ballottaggio Lund-Aurelio sulla sinistra

Il Palermo sembra aver trovato equilibrio anche sulla fascia sinistra. Lund (convocato nelle scorse ore convocato in nazionale statunitense – avendo il doppio passaporto, ndr) ha fatto molto bene al suo esordio a Reggio Emilia mettendosi subito in luce nell’azione del gol di Lucioni del momentaneo 1-0 rosa. Giuseppe Aurelio è entrato nel finale non demeritando. Il tecnico rosanero ha sottolineato “E’ proprio quello che cercavamo. Abbiamo due under molto bravi. Lund dopo i primi 20 minuti ho visto che è entrato pienamente in partita mentre Aurelio quando è entrato mi è piaciuto molto. Aspettatevi ballottaggio tra loro due”.

Ventidue titolari

La conclusione del mercato ha portato Henderson, Di Francesco e Coulibaly che sicuramente aumenteranno lo spessore del centrocampo. Ma è quasi in ogni reparto che il Palermo appare completo. Un dato sicuramente in più rispetto alla scorsa stagione. Corini ha parlato apertamente di ventidue titolari (più tre portieri). “Tutti si devono sentire titolari e farò di tutto per farli sentire tutti titolari. Normale che qualcuno giocherà di più”.

Sui nuovi arrivati

Corini si è espresso anche sui due ultimi arrivati: Di Francesco e Coulibaly. “Sono due giocatori importanti. Di Francesco può giocare anche a destra nonostante giochi a sinistra. Abbiamo cercato duttilità. Sicuramente un acquisto di livello. In Coulibaly, invece, abbiamo trovato contrasto, dinamismo vista la partenza di Damiani. Sono due operazioni che si sono concretizzate nel finale di calciomercato”.

E poi spiega che difficilmente potrebbero essere utilizzati in campo per domani sebbene convocati: “Di Francesco ha un allenamento, Coulibaly nemmeno uno”.

Giudizio sul calcio mercato

Si parla naturalmente della conclusione del calciomercato che alle 20 di oggi chiude i battenti. “Non mi piacciono i voti ma è corretto dare una valutazione. Un mercato nato tre giorni dopo la partita di Brescia (il 19 maggio scorso, ndr). Abbiamo fatto un ottimo lavoro. La squadra è cresciuta ed è stato fatto un ottimo lavoro. Dobbiamo ora compensare i nuovi arrivi che potranno lavorare bene con i nuovi compagni sfruttando anche la sosta di campionato”.

Su Damiani

Un cenno alla partenza – in prestito – di Samuele Damiani alla Juventus Next Gen. Queste le parole del tecnico “Grande stima in lui ed è un ragazzo che conosce bene il calcio. Gli auguro il meglio, è un ragazzo di grande talento. E’ comunque un giocatore nostro. Lo abbiamo tra virgolette sacrificato”.

L’importanza di Torretta

Si è parlato anche dell’importanza del centro tecnico di Torretta. Allenarsi a Palermo “in casa propria” aiuta la squadra “E’ importante – ha detto – perché la squadra sta assieme diverse ore al di là degli allenamenti. Se penso che sono stato costretto a portare la squadra fuori città ed ora potremo stare a casa… Sicuramente avrà la sua valenza”.

I convocati di Corini

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro la Feralpisalò:

Portieri: 1 Desplanches, 12 Nespola, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju

Centrocampisti: 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 53 Henderson, 80 Coulibaly

Attaccanti: 7 Mancuso, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 11 Insigne. 17 Di Francesco, 27 Soleri, 30 Valente.

Ultimo colpo in extremis, ecco Peda

Ed il mercato del Palermo si chiude con un ultimo colpo: Arriva dalla Spal Patryk Peda, esterno difensivo che può giocare anche centrale. Per il giovane talento polacco un contratto quinquennale che lo lega al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2028. Il giocatore però non arriverà subito: proseguirà la stagione sportiva in prestito alla stessa squadra romagnola in serie C.

Crivello risolve contratto consensualmente

Il Palermo Fc, inoltre, comunica di aver risolto consensualmente il contratto di Roberto Crivello. Il terzino palermitano ha militato in rosanero dal 2019 con una parentesi a Padova nella seconda metà della stagione. E’ stato uno dei primi arrivi nella rinascita del club in serie D (2019-2020) ed uno dei protagonisti della cavalcata nei play off di serie C che permisero ai rosa di volare in B nell’annata sportiva 2021-2022 con Baldini. La scorsa stagione 6 presenze in B.