Serie C, play off, dal 27 maggio in vendita oltre 2.200 tagliandi

Anche Palermo-Feralpisalò supererà di gran lunga quota 30.000 presenze. Il club di viale del Fante ha fatto sapere che al momento sono stati venduti oltre 29.500 biglietti per la sfida di ritorno che si giocherà domenica 29 maggio alle 20.30. La partita verrà trasmessa in streaming su Eleven Sport e Sky Sport 253. In attesa di palinsesto RayPlay.

La stessa società ha comunicato che dalle 10 di domani, venerdì 27 maggio, saranno messi in vendita anche i tagliandi per i posti a visibilità ridotta (circa 1.200) ed i posti non acquistati in prelazione dagli abbonati (attualmente oltre 1.000). Si potrebbe arrivare, dunque, tranquillamente a quota 32.700.

Il record stagionale per il Palermo ed assoluto in questa stagione di serie C, appartiene alla sfida di ritorno dei quarti di finale con la Virtus Entella con 33.024 presenze. E per la terza volta consecutiva si supereranno i 30mila spettatori, anche con la Triestina il dato superò quota 31.081. Probabilmente, quindi, verso un nuovo record nonostante il 3-0 dei rosa all’andata sembri blindare il passaggio del turno.

Ieri il click-day con ore di attesa online per l’acquisto

Nel pomeriggio di ieri sono stati venduti 28.520 biglietti, in quello che è stato sostanzialmente un click-day. La vendita è iniziata alle 13. Fin dai primi minuti di vendita, il sito di VivaTicket è stato preso d’assalto.

Palermo-Feralpisalò, il prezzo dei biglietti

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti. Si va dai 5 euro delle curve ai 30 della tribuna centrale.

Curva nord (superiore e inferiore) 5 euro

Curva sud (superiore e inferiore) 5 euro

Gradinata – Tribuna Monte Pellegrino (superiore e inferiore) 8 euro

Tribuna Laterale (superiore e inferiore) 14 euro

Tribuna Centrale (superiore) 20 euro

Ed, infine, tribuna Centrale (inferiore) 30 euro.

Settore ospiti: i tagliandi, riservati per gli ospiti in curva sud anello superiore, saranno disponibili alla vendita fino alle 19 del giorno antecedente la gara al costo di 5 euro, solo attraverso i seguenti canali:

il sito Vivaticket

i punti fisici Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale.

Entusiasmo dopo la vittoria esterna

C’è molto entusiasmo tra i supporter rosanero dopo il netto ed autoritario 3-0 del Palermo rifilato al domicilio della Feralpisalò. I Leoni del Garda sono stati battuti a casa loro grazie alle reti nel primo tempo di Brunori (a quota 27 in stagione) e di Floriano. Nella ripresa Massolo ha parato un rigore a Miracoli ed i rosa non hanno più corso pericoli. Nel finale, un capolavoro balistico di Soleri ha fissato il punteggio sul 3-0.

Nell’altra sfida di semifinale di questi play off organizzati dalla Lega Pro, il Catanzaro ha pareggiato col Padova in casa, al Ceravolo, per 0-0. Domenica calabresi e veneti si giocheranno l’accesso in finale per la B.