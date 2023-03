Serie B, fisioterapie per Bettella, Marconi, Sala e Stulac

Primo giorno di ritiro al centro sportivo La Vinya di Girona per il Palermo allenato da Eugenio Corini. Tra i dettagli degni di nota l’inizio della riatletizzazione per Matteo Brunori e per Renzo Orihuela.

Per l’attaccante rosanero, assente nel match di campionato col Modena prima della sosta, inizia quindi il recupero per tornare in campo. La serie B riapre i battenti il 31 marzo ma il Palermo tornerà a giocare l’1 aprile nella delicata sfida col Parma che vale la zona play off.

Nel pomeriggio i rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e core stability, circuiti tecnici, un lavoro intermittente e partita a tema.

Fisioterapie per Bettella, Marconi, Sala e Stulac

Davide Bettella, Ivan Marconi, Marco Sala e Leo Stulac hanno proseguito il percorso fisioterapico.

Corini “Ritiro utile, ci consentirà di lavorare al meglio”

Il tecnico Eugenio Corini parla ai microfoni di Palermo Fc di questa parentesi spagnola. “Questo ritiro è utile in questa parte della stagione dove dobbiamo sicuramente lavorare dal punto di vista atletico, tecnico e tattico come sempre ma ci consentirà anche di lavorare al meglio per recuperare gli infortunati. E lo faremo in una struttura adeguata. Ringraziamo il City Group ed il Girona che ci ospita in questi giorni di lavoro. E’ un momento ideale per farlo perché ci permetterà di lavorare sul nostro campo di allenamento e migliorarlo per poi allenarci al meglio per preparare la parte finale del campionato”.

E prosegue: “Penso che questi ritiri servono più che altro alla nostra squadra. Lo abbiamo fatto a settembre per consolidare la rosa che era stata costruita nei mesi precedenti con tanti precedenti. Lo abbiamo fatto a Roma prima di approcciare il girone di ritorno in un momento in cui c’era il girone di ritorno e lo abbiamo fatto ora per prepararci al finale di stagione. Sono momenti che per me è sono importanti sia per il lavoro prettamente calcistico ma anche di relazione tra i ragazzi e per consolidare certe cose. Importante uscire dal contesto quotidiano e lavorare in un altro contesto come quello di Girona”.

I convocati del Palermo per Girona

Questi i convocati da Eugenio Corini per il ritiro di Girona.

Portieri : 1 Grotta, 12 Massolo, 15 Marconi, 22 Pigliacelli

: 1 Grotta, 12 Massolo, 15 Marconi, 22 Pigliacelli Difensori : 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini.

: 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini. Centrocampisti : 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric.

: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric. Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente.

Sette giocatori convocati dalle giovanili

A Girona anche sette baby rosanero del settore giovanile del Palermo. Ecco chi sono:

Portieri: Manfredi Nespola (2005)

Difensori: Christian Basile (2006), Salvatore Di Mitri, attaccante (2006), Gaspare Galfano (2004), Simone Santonocito (2004)

Centrocampisti: Samuele La Mantia (2006)

Attaccanti: Salvatore Di Mitri (2006), Raffaele Giglio (2004).

Nespola e Di Mitri sono già stati convocati in prima squadra. Quest’ultimo era anche in panchina nella sfida col Modena di venerdì scorso.