Serie C, Rosanero cercano tre punti per non allontanarsi dal Bari

Tornare al successo per chiudere il 2021 positivamente e non lasciarsi risucchiare dalle altre inseguitrici del Bari. Questo l’imperativo del Palermo che mercoledì 22 dicembre sarà ospite del Latina per la ventesima giornata del girone C della serie C che apre il ritorno. Il match dello stadio Domenico Francioni di Latina inizierà alle 18 e mette di fronte i nerazzurri di casa che hanno 22 punti in classifica ed i rosa che hanno fatto il giro di boa a quota 33.

La stagione regolare, dunque, inizia la fase discendente ed i rosanero che non segnano e vincono da due turni sono obbligati alla vittoria per mantenere alto anche il morale. Probabilmente la brutta prestazione col Catania ha lasciato ancora degli strascichi che non sono stati azzerati nella sfida di domenica col Bari. Lo 0-0 ha deluso un po’ tutti anche per la modalità con il quale è maturato (rosa in superiorità numerica dal 41’ del primo tempo).

Filippi “Vogliamo chiudere il 2021 con un ottimo risultato”

L’allenatore Giacomo Filippi, però, vuole voltare pagina e nonostante le assenze di Valente e Marconi per infortunio che si uniscono a quella dell’altro infortunato Marong ed a quella di Doda rimasto (nuovamente) ai box per scelta tecnica, detta la carica.

“Col Bari dovevamo rifarci della prestazione col Catania – osserva il tecnico palermitano – adesso non dobbiamo rifarci: abbiamo fatto un’ottima prestazione col Bari. I ragazzi hanno interpretato bene le difficoltà della partita. Per domani abbiamo alcune assenze. Valente e Marconi per problemi fisici. Valente non ha recuperato e Marconi ha un affaticamento al flessore. E non saranno convocati. Doda non sarà convocato. E Marong è ancora infortunato. Giron è convocato, sta bene, oggi si è allenato con la squadra ed ha recuperato dal dolore al piede. Vogliamo chiudere l’annata solare con un ottimo risultato”.

“Stanchezza può starci, non c’è assolutamente area di resa”

Il tecnico rosanero ha poi risposto a chi chiedeva se la squadra fosse stanca “Il fatto di essere stanchi ci può stare. È fisiologioco che qualche giocatore possa avere un calo di prestazioni. Sta nella norma. Dobbiamo tirare fuori il meglio di noi in quest’ultima partita per poi rifiatare e ripartire il giorno 9 gennaio”.

E continua “Non c’è assolutamente un’area di resa né da parte mia, né da parte della società, né da parte dei giocatori. Siamo qui per migliorare la nostra posizione in classifica ed insidiare la prima posizione”.

“Col Latina partita importante, loro insidiosi in casa”

Filippi è concentrato sul Latina e più che guardare al recente passato, si proietta per il match di domani sera

“Noi prepariamo le partite in una certa maniera ed i ragazzi sono bravi nell’interpretazione – prosegue Filippi – il Latina è forte: ha fatto 20 punti sui 22 in casa. Una squadra che ci darà filo da torcere con duelli a centrocampo ed in tutte le zone del campo. La squadra sta bene mentalmente ed è serena ed è quello che mi interessa. Abbiamo steccato la partita più importante, col Catania dove non c’è stata la prestazione. Col Bari no, era una squadra che poteva vincere come poteva perdere. Ho chiesto di essere incisivi e così è stato. Dopo la partita col Bari abbiamo avuto consapevolezza che la squadra gioca. Con il Latina è una partita importante”.

Così all’andata

Il Palermo si impose 2-0 nel match di andata giocato al Renzo Barbera dello scorso 29 agosto grazie ai rigori trasformati da Floriano al 33’ e da Soleri al 94’.

I convocati per la sfida

Ecco l’elenco dei giocatori rosanero convocati per la gara di domani, 22 dicembre, contro il Latina: