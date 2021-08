L’arrivo previsto fra lunedì in tarda serata e martedì

I favoriti della vigilia Arca e Pendragon IV protagonisti di un duello a breve distanza

La flotta si avvicina alle Bocche di Bonifacio tra Sardegna e Corsica, da li importanti scelte tattiche

L’arrivo è previsto fra lunedì (23 agosto) in tarda serata e martedì

Alla regata d’altura Palermo-Montecarlo si fa sempre più appassionante il testa a testa fra Arca del Fast and Furio Sailing Team, armato da Guido e Adalberto Miani dello Yacht Club de Monaco (skipper Furio Benussi, a bordo Nicholas Brezzi di Luna Rossa, Lorenzo Bressani e Vittorio Bissaro), e Pendragon VI del Lightbay Sailing Team di Carlo Alberini.

Un duello a due per la vittoria in tempo reale

Le due barche favorite per la vittoria in tempo reale nelle ultime miglia si sono scambiate più volte la prima posizione. Più staccati in terza posizione gli inglesi di Aragon.

A Pendragon IV va il merito di aver riaperto la contesa. L’equipaggio del Lightbay Sailing Team ha recuperato il vantaggio iniziale di Arca che – dopo la partenza da Mondello e dopo le prime miglia – sembrava andare via in scioltezza. Una fuga, dunque, stoppata che restituisce spettacolo alla regata giunta alla sedicesima edizione.

Flotta vicina a metà percorso

La flotta della Palermo-Montecarlo, scesa a 47 partecipanti (54 iscritti alla vigilia) dopo il repentino ritiro di S.h.a.d.o. per problemi tecnici, è quasi a metà percorso delle 500 miglia marine che separano il capoluogo siciliano dal Principato di Monaco.

Con le Bocche di Bonifacio sempre più vicine, arriva il tempo delle scelte tattiche per definire la rotta più favorevole: gli equipaggi dovranno scegliere se lasciarsi la Corsica a destra o a sinistra mente l’arrivo a Monaco è previsto fra lunedì in tarda serata e martedì.

Il record resiste dal 2015

Il record di percorrenza della regata è stato stabilito nel 2015 da Esimit Europa 2 con il tempo di 47 ore, 46 minuti e 48 secondi. Questa imbarcazione ha vinto il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita assegnato per la vittoria in tempo reale, quattro volte, ininterrottamente dal 2010 al 2012 e, appunto, nel 2015 con tanto di primato.