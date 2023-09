Serie B, per l’esterno offensivo una lesione all’adduttore sinistro

Senza Di Mariano e con Mateju in forse. Il Palermo prepara l’assalto di domenica al Sudtirol con brutte notizie dall’infermeria mentre procede i suoi allenamenti a Torretta.

Di Mariano fuori almeno tre settimane

Francesco Di Mariano è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Vista l’entità dell’infortunio potrebbe tornare disponibile fra tre settimane e quindi in tempo per Palermo-Spezia del prossimo 23 ottobre, valida per la decima giornata. Il numero 10 rosanero, come si ricorderà, si è fermato precauzionalmente alla vigilia della partenza per Venezia.

Trauma distorsivo alla caviglia per Mateju

Ales Mateju, che nel corso della partita contro il Venezia ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia ed è uscito nel corso della ripresa sostituito da Ionut Nedelcearu. Il terzino destro ha svolto un lavoro differenziato. Potrebbe non essere disponibile per la sfida di domenica 1 ottobre col Sudtirol.

Allenamento a Torretta per la squadra

Nel frattempo è ripresa questa mattina la preparazione del Palermo allenato da Eugenio Corini.

A Torretta i calciatori che hanno giocato più di 45 minuti martedì sera hanno svolto un’attivazione tecnica e mobilità ed un lavoro intermittente, mentre il resto del gruppo un’attivazione tecnica e mobilità, possesso palla, un lavoro intermittente ed una partita a tema.

La partita col Sudtirol

Il Palermo dopo il successo in Laguna è al secondo posto assieme al Como a quota 13 punti dietro soltanto al Parma che ha superato il Bari 2-1 e che adesso comanda la classifica del campionato cadetto con 17 punti ma con una partita in più rispetto ai rosanero ed ai lariani. I siciliani recupereranno la partita col Brescia l’8 novembre; i comaschi il 28 di novembre con il Lecco.

Domenica 1 ottobre la sfida con il Sudtirol, ancora imbattuto, per l’ottava giornata di andata. Brunori e compagni devono dimenticare lo scivolone col Cosenza e fare punti anche in casa per mantenersi nelle zone nobilissime della classifica. Gli ospiti – che la scorsa stagione espugnarono il Barbera – vogliono l’intera posta per confermarsi in classifica.