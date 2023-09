Serie B, la sfida si gioca l’8 novembre al Barbera

Il Palermo recupererà la partita col Brescia, valida per la seconda giornata del campionato, il prossimo 8 novembre alle 18.30. Lo ha stabilito la Lega serie B che ha diffuso il palinsesto dei recuperi che riguardano le Rondinelle ed il Lecco ammesse in cadetteria a fine agosto soltanto dopo la decisione del Consiglio di Stato a torneo iniziato.

Il calendario dei recuperi

Questo il calendario disposto dal presidente della Lega B Mauro Balata.

Martedì 24 ottobre (recuperi 1a giornata) Brescia-Modena e Pisa-Lecco entrambe alle 18.30; mercoledì 8 novembre (2a giornata) Lecco-Spezia e Palermo-Brescia entrambe alle 18.30; martedì 28 novembre (3a giornata) Como-Lecco Sudtirol-Brescia alle 18.30.

Il Palermo quindi giocherà in infrasettimanale a cavallo tra la 12ma giornata e la 13ma ossia tra i match di Genova con la Sampdoria del 4 novembre ed in casa con il Cittadella dell’11 novembre.

Palermo riprende gli allenamenti giovedì per il Sudtirol

Dopo la gara di ieri sera contro il Venezia, questa mattina in Veneto il Palermo ha svolto una seduta di recovery tra palestra e piscina. La preparazione in vista della prossima gara contro il Sudtirol proseguirà domani, giovedì 28 settembre, al Palermo F.C. CFA di Torretta.

Col Venezia rosanero spietati

Non bello ma pratico. Non esuberante ma cinico. E con una vocazione per i colpi esterni. Il Palermo 2023-2024 targato Corini sembra avere queste caratteristiche. Ed è il dato che esce dopo il match in Laguna di ieri sera. Pur non brillando, infatti, la squadra rosanero riesce a portare ad espugnare un campo difficile come quello del Venezia al cospetto di una diretta concorrente per la lotta alla promozione in serie A.

Il 3-1 firmato da Brunori, protagonista assoluto del match, porta i siciliani al sorpasso rispetto ai veneti con una partita in meno (quella col Brescia che verrà recuperata l’8 novembre). Insomma, si può essere sicuramente speranzosi in attesa di conoscere il risultato di Parma-Bari, Catanzaro-Cittadella e di Como-Sampdoria che si giocheranno questa sera e che vedono le squadre di casa al momento tutte molto vicine al Palermo. Eventuali successi, dunque dei ducali, dei calabresi e dei lariani muterebbero la graduatoria ed i rosa potrebbero essere affiancati dal Como e superati dal Catanzaro. Il Parma tornerebbe a +4 ma con una partita in più.

